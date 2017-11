A Xunta de Galicia retirou, no que vai de ano 2017, uns 18.000 niños de avespa asiática (vespa velutina) e mantén os seus esforzos para "minimizar" o impacto desta especie invasora, ante a evidencia de que non se pode erradicar e non se conseguiu frear a súa expansión.

Así o explicou, en declaracións a Europa Press, o xefe do servizo de Sanidade Animal da Consellería de Medio Rural, Jesús Orejas, quen lembrou que a administración autonómica puxo en marcha un programa de vixilancia e control da avespa velutina en 2014.

No marco desta iniciativa retiráronse miles de niños, repartíronse miles de trampas para capturar 'raíñas fundadoras' (e evitar así o nacemento de novas colonias), realizáronse labores formativas a persoal de Protección Civil e outros colectivos, e desenvolvéronse accións de divulgación e información a través de medios de comunicación, repartición de folletos e carteis en centros agrarios ou centros de saúde.

Con todo, Orejas recoñeceu que non se freou a expansión da velutina, aínda que precisou que ese tampouco é o obxectivo deste programa, senón que se trata de "minimizar" os prexuízos que a proliferación do insecto causa na produción apícola, nas explotacións frutícolas, ou no propio ser humano.

INVESTIGACIÓN

"Faise todo o humana e materialmente posible, e o escenario é malo, pero sen as medidas adoptadas, sería infinitamente peor", precisou, e lembrou que as autoridades francesas levan máis de 10 anos loitando contra esta especie invasora, que se estendeu polo país veciño en 2004.

Segundo apuntou, investigadores galos traballan desde hai anos na procura dun cebo "selectivo" para o trampeo que leva a cabo na primavera (que é o momento no que as 'raíñas fundadoras' saen dos niños ao medio ambiente para crear novas colonias). Até agora, a maioría de trampas que se utilizan atraen tamén a outros insectos, e nin os científicos franceses, nin investigadores galegos, lograron dar cun 'atraente' definitivo para eliminar unicamente ás avespas asiáticas.

CASO DO PORRIÑO

Jesús Orejas indicou que as avespas asiáticas non son especialmente agresivas, pero poden reaccionar de forma violenta se se sinten ameazadas. Por iso, no marco do programa de vixilancia e control, tamén se fixo fincapé nas medidas de seguridade das persoas que retiran os niños.

Os ruídos excesivos ou as vibracións que afectan aos niños poden provocar unha reacción agresiva nos insectos, unha circunstancia que, posiblemente, se produciu na leira do Porriño na que, este martes pola tarde, faleceu un home que foi atacado por estas avespas cando tallaba unha árbore.

No Concello do Porriño, do mesmo xeito que noutros de Galicia, distribuíronse trampas para capturar 'raíñas fundadoras' (máis de 3.800 eliminadas na campaña pasada) e retiráronse decenas de niños, segundo explicou o concelleiro de Medio Ambiente, Marcelino Coto, en declaracións a Europa Press.

Coto precisou que non se ten coñecemento de que na área da leira onde se produciu o ataque do martes, houbese trampas, que si se colocan en lugares de dominio público e en zonas onde máis proliferan estes insectos, como as ribeiras do río Louro.

O edil lamentou o falecemento deste veciño, que se atopaba realizando labores de poda e roza nunha leira da parroquia de Budiño, e lembrou que, precisamente O Porriño, é un dos concellos que máis notou os efectos da velutina no sector apícola, ao celebrar unha feira na que se constata que cada vez hai menos mel autóctono.