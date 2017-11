(AMP) O ADN recollido no colector de lixo confirma que a detida é a nai do neno abandonado en Ourense

A Policía Nacional de Ourense confirmou que as mostras de ADN recollidas no interior do colector ratifican que a muller detida este mércores é a nai do recén nado atopado por un indixente, o pasado 17 de setembro, cando rebuscaba no lixo chatarra para vender.

Colector no que apareceu un bebé en Ourense en setembro de 2017 | Fonte: Europa Press

A detención produciuse ao redor das 13,00 horas cando a muller se dispuña a entrar na súa vivenda no barrio do 21, o mesmo no que foi abandonado o neno, unha veciñanza obreira situado nos arredores da cidade.

A arrestada é unha muller de 29 anos de idade e con antecedentes por varios delitos de roubo e furto. Ademais do recén nado, a muller ten outro tres fillos froito dunha parella anterior á actual.

Fontes da investigación confirmaron que a colaboración veciñal "foi fundamental" para localizar á nai do menor, á que se lle imputa un delito de asasinato en grao de tentativa.

En especial apuntan a unha chamada dunha persoa do barrio que informaría sobre unha veciña do 21, da que non deu ningún dato persoal, pero da que apuntou ter a impresión de que estivera embarazada e que na actualidade estaba moi triste e sen bebé.

A Policía Nacional mantiña abertas varias vías de investigación. Ademais das chamadas estaba a realizarse un varrido sobre as mulleres da provincia das que se tiña constancia que estaban embarazadas e que a súa saída de contas coincidía coa idade do recentemente nado.

Fontes policiais explicaron que as investigacións apuntaban a tres mulleres. Finalmente, a comparación dos restos de ADN atopados no colector cos da muller detida confirmaron que se trata da nai biolóxica.

A muller atópase detida na Comisaría de Ourense e a Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta (UDEV) mantén aberta a investigación para dilucidar os feitos e comprobar a veracidade das declaracións que faga a detida.

Outro dos puntos que terá que aclarar a investigación é se a muller abandonou pola súa conta ao recén nado ou se obtivo algún tipo de axuda para depositalo no interior do colector da rúa Río Bibei no que foi atopado.

Os FEITOS

Os feitos tiveron lugar domingo día 17 de setembro de 2017 sobre as 16,00 horas cando un indixente que rebuscaba no lixo atopou a un neno recentemente nado, dentro dunha bolsa, no interior dun colector.

De inmediato comunicou o achado a unha parella que se atopaba nas proximidades, a cal sacou ao bebe do colector e deu aviso aos servizos de emerxencia. A responsable dun bar situado nas proximidades prestou as primeiras asistencias, até a chegada dos servizos sanitarios.

Unha vez que a comisaría tivo coñecemento do achado, enviou ao lugar unha dotación policial de Seguridade Cidadá e un equipo de Policía Xudicial; que se fixeron cargo da situación e aseguráronse de que o recentemente nacido recibise a asistencia adecuada.

O menor estivo ingresado durante oito días no Complexo Hospitalario Universitario Ourensán (CHUO) onde se recuperou ata que foi dado de alta e pasou a estar cunha familia de acollida.