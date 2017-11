Bido e Tira do Playa reciben o seu primeiro recoñecemento da Guía Repsol e Solla continúa con Tres Soles

Un total de 25 restaurantes galegos están incluídos na nova Guía Respol 2018 e, deles, Solla --en Pontevedra-- mantén o seu recoñecemento de máis alto de prestixio con Tres Soles. Pola súa banda, Bido e Tira do Playa, na provincia da Coruña, incorpóranse á guía con senllos soles por primeira vez.

Así, o establecemento pontevedrés Solla permanece co recoñecemento máis alto, ao que se suman por primeira vez no conxunto do Estado (con 528 establecementos) o restaurante 'Gozar', a cargo de Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, e o moderno 'DSTAgE' de Diego Guerreiro en Madrid.

Os Soles Repsol 2018 recoñecen as tendencias gastronómicas máis interesantes de España ao longo dos últimos meses. Varios restaurantes e cociñeiros novos e novos incorpóranse este ano á listaxe. En total este ano hai dous novos Tres Soles, 13 restaurantes que soben a Dous Soles e 55 que locen Un Sol por primeira vez.

A gran novidade da guía de 2018 é 'Inspiracións', un libro de viaxes con máis de 40 escusas para percorrer España por estrada.

GALICIA

Ademais de Solla, hai un total de dez restaurantes con Dos Soles na xeografía galega: Alborada, Retiro da Costiña e Árbore de Veira, na provincia da Coruña; Culler de Pau, D'Berto, Maruja Limón, Pepe Vieira-Camiño da Serpe e Yayo Daponte, na provincia de Pontevedra; Galileo, na provincia de Ourense; e Nito, na de Lugo.

A estes establecementos hai que sumar os que contan cun Sol. Trátase da Gabeira, As Garzas, Bido, Casa Marcelo, Dous Reis-Especia, O Refuxio, Pablo Gallego, Pulpeira de Melide e Tira do Playa, na provincia da Coruña; A Taberna e Nova, na provincia de Ourense; Casa Bóveda e A Taberna de Rotilio, na provincia de Pontevedra; e España, na de Lugo.