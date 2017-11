Zaplana, sobre o “odio africano” de Aznar a Rajoy: “O caso é salvar a cara e dicir que foi un fillo de puta”

O ex-presidente da Comunidade de Madrid Ignacio González e o ex-ministro Eduardo Zaplana revelan nunha conversa que tiveron no despacho do primeiro que o ex-presidente do Goberno José María Aznar ten un "odio africano" ao actual xefe do Executivo, Mariano Rajoy.

Conversa entre Feijóo e Rajoy | Fonte: USC

Iso si, aínda que Zaplana preguntou a Aznar sobre a súa preferencia para substituír a Rajoy, non recibiu resposta. O tamén ex-presidente da Generalitat Valenciana cre que Aznar estaba a pensar que "dá igual quen sexa, o caso é salvar a cara e dicir que este Rajoy foi un fillo de puta, pero agora si... Se é (Alberto Núñez) Feijóo, Feijóo... Quen veña, terá o seu apoio".

As conversas, ás que tivo acceso Europa Press, foron intervidas pola Garda Civil no marco da operación 'Lezo', que investiga o desfalco e as operacións en Latinoamérica polo Canal Isabel II, falan da posible substitución de Rajoy como presidente do PP, no que Zaplana afirma que Aznar non tiña preferencia por que este continuase.

O ex-ministro de Traballo cóntalle ao ex-dirixente madrileño unha conversa que tivo co ex-presidente do Goberno: "Este Rajoy é imposible. Agora cando o PSOE faga o seu congreso ou antes... Esta lexislatura non pode durar. Eu xamais vou facer nada que me poidan dicir que fodín ao PP. Pero iso si, cando chegue o momento que este caia, pór claramente cal é a miña posición e que eu con este non teño nada que ver. A ver se cando este caia nos vai arrastrar a todos".

"Será para levantarse, porque arrastrado está de collóns", responde González sobre Rajoy, que noutro momento da conversa opina que a súa intención é "superar a Franco na Presidencia do Goberno".

"SALVAR A CARA"

"El non está para dicir 'ten que ser este' porque o poden mandar a tomar polo cu, senón para apuntarse a axuda do que veña coa escusa de que os principios se volveron a recuperar no PP do centro dereita. Niso está, nun odio africano a Rajoy que xa non se oculta e pouquiño máis", di Zaplana.

Nesta conversa os dous interlocutores falan dunha gravación na que se revela que hai empresarios que colaboraron "co PP para ser beneficiarios de adxudicacións públicas, tamén sobre un vídeo sobre a suposta caixa 'b' da formación política co que se fixo chantaxe ao presidente do Goberno —todo iso investigando pola Audiencia Nacional—, mesmo dos problemas xudiciais do ex-secretario xeral do PP madrileño Francisco Granados.

CRÍTICAS A AGUIRRE E BARBERÁ

Nela, as críticas non só se dirixiron contra Rajoy, senón que tamén foron dedicadas á ex-presidenta da Comunidade de Madrid Esperanza Aguirre e contra a ex-alcaldesa de Valencia falecida, Rita Barberá. Sobre a primeira, Ignacio González afirma que sabe que politicamente "está morta" pero que seguía nela porque "necesita o servizo".

González compara a Aguirre con Rajoy, ao que o seu interlocutor precisa que o presidente do Goberno "non a pode nin ver" e que a utilizaba para o seu interese:" Por que nas últimas eleccións puxo a esta? Porque o obxectivo eras ti. Fíxate se a despreza. Mariano é máis listo que ela e sabe que quitándote a ti do medio acábase ela", explica.

Sobre Barberá, Zaplana aseverou que era un "bluf absoluto", que tiña "cinco" persoas ao seu ao redor para que lle fixesen "as cousas". "Ela ía, ría, tomaba un whisky con algún, que iso o facía como Deus", conclúe.