Á espera de pasar a disposición xudicial o polo menos catro detidos en Ferrol nunha operación antidroga

Efectivos do Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) da Guardia Civil e axentes da Unidade de Drogas e Crime Organizado (Udyco) da Policía Nacional, detiveron polo menos a catro acodes nunha operación operación contra o tráfico de drogas, desenvolvida na xornada deste martes, segundo fontes consultadas por Europa Press.

Un dos apresados é un mozo domiciliado no barrio ferrolán de Caranza, na rúa Pai Feijóo, e que responde as iniciais de B.A.B.; ademais da súa parella sentimental, J.P.C.; onde ademais de rexistrar a vivenda que ambos compartían os axentes da Benemérita tamén se incautaron dun vehículo de alta gama e que utilizaba habitualmente o home.

En paralelo ao rexistro en Caranza, efectivo da Guardia Civil tamén iniciaron un dispositivo de similares características nunha vivenda situada na zona rural de Ferrol, concretamente en Cobas, realizada en madeira.

OUTRAS DETENCIÓNS

Alí, tamén se apresou ao pai do detido, M.A.R., ademais da incautación doutro vehículo, da mesma marca que o do seu fillo, e unha moto de auga. Durante o rexistro foi necesario reclamar a presenza dunha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 debido a unha indisposición do home.

Horas máis tarde, tamén foi rexistrada outra vivenda nun dos ensanches ferroláns, concretamente no Inferniño, onde foi detido un mozo por estar supostamente vinculado con esta operación contra o tráfico de drogas, sobre todo haxix.

Este catro detidos atópanse na sede da Comandancia da Guardia Civil, en Lonzas. Espérase que, previsiblemente, na mañá deste xoves pasen a disposición xudicial en Ferrol.