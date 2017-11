Unha muller de 58 anos con factores de risco e non vacinada, primeira falecida con gripe na campaña actual en Galicia

Unha muller de 58 anos de idade con factores de risco e non vacinada é a primeira falecida con gripe na temporada actual na Comunidade galega, onde se rexistraron dez ingresos hospitalarios desde o inicio da mesma.

Así consta no primeiro informe da actividade gripal en Galicia publicado polo Sergas, recollido por Europa Press, no que se concreta que até a semana que terminou o 12 de novembro, declaráronse sete ingresos con virus da gripe A --cinco subtipados, que se corresponden catro a AH3N2 e un a AH1N1-- e tres ingresos con virus da gripe B.

No informe concrétase que do sete pacientes ingresados que tiñan indicada a vacina, seis non a recibiu. Ademais, engade que do dez ingresos totais notificados desde o inicio da temporada, un dos afectados está a ser atendido na UCI e declarouse un falecemento con gripe: unha muller de 58 anos con factores de risco e non vacinada, que tamén tivo que ser atendida na UCI.

Desde o inicio da temporada de gripe en Galicia, en semana do 2 ao 8 de outubro, até a semana que terminou o día 12 de novembro, o número de chamadas atendidas no 061 por gripe e outras infeccións respiratorias mantívose por baixo das 166 chamadas semanais, "o que se traduce nun nivel de intensidade basal".

DIFUSIÓN XEOGRÁFICA ESPORÁDICA

Nesta semana pasada analizáronse 156 mostras para virus da gripe, das que catro foron positivas para o virus AH3N2, "o que se traduce nunha difusión xeográfica esporádica da actividade gripal", concreta o Sergas.

Deste xeito, o Sergas sinala neste primeiro informe publicado que a intensidade da gripe en Galicia é "basal", con tendencia "estable" e difusión "esporádica".