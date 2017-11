Xerardo Estévez coordinará melloras do Camiño en Santiago, e as obras no tramo Inglés do Tambre comezarán en 2018

O arquitecto e exalcalde de Santiago Xerardo Estévez será o encargado de coordinar o catro proxectos de mellora que se prevén no Camiño Francés (Monte do Gozo e Concheiros), Portugués (Conxo) e Inglés (Polígono do Tambre) á súa entrada en Compostela, que deberán estar listos para o próximo Ano Santo de 2021.

Reunión entre Xunta e Concello de Santiago | Fonte: Europa Press

A este acordo chegaron este mércores a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, e o concelleiro de Espazos Cidadáns de Santiago, Jorge Duarte, na primeira reunión da comisión seguimento para a integración paisaxística do Camiño na entrada de Santiago.

Así, a conselleira de Infraestruturas asegurou que as obras de mellora do Camiño Inglés no polígono do Tambre comezarán en 2018 (o primeiro proxecto redactado estará listo no primeiro trimestre), mentres que espera que as outras tres actuacións tamén se poidan iniciar o ano que vén.

En declaracións aos medios, Ethel Vázquez sinalou que con estas actuacións búscase ofrecer a "excelencia na experiencia do peregrino" e "crear identidade" do Camiño, "traballando coordinadamente".

Tamén indica Jorge Duarte que "a experiencia final" do camiñante en tramos de entrada á cidade son os que "están máis desatendidos", polo que "é necesario que estea moito mellor do que está na actualidade". Por iso, mostra a súa "alegría" por estas actuacións e ve "fundamental" as obras no Polígono do Tambre, nunha unión entre o "rural e o urbano".

XERARDO ESTÉVEZ E UNIDADE ESTÉTICA

O pasado 20 de outubro e tivo lugar a firma do contrato para a redacción dos catros proxectos construtivos, mentres que a Xunta inclúe nos seus orzamentos para 2018 dous millóns de euros para a adecuación destas rutas xacobeas, no marco dunhas partidas plurianuais.

A empresa adxudicataria, Proyfe, xa pode comezar coa redacción do catro proxectos construtivos previstos, nos que traballarán coordinadamente Xunta e Concello, que terán unha visión transversal nas súas distintas intervencións na procura dunha coherencia e unidade na mellora estética e funcional.

Sobre a figura de Xerardo Estévez, a conselleira valorou que "é a idónea", "o arquitecto mellor preparado", debido á súa "experiencia e coñecemento técnicos urbanísticos, de planificación territorial e xestión pública"

A continuación, Duarte mostrou a súa "satisfacción" pola elección de Xerardo Estévez, que ofrecerá unha "solución unitaria" para o catro obras, unha "persoa que coñece a cidade perfectamente".

O CONCELLO ACTUARÁ NA VÍA DA PRATA

Así mesmo, Jorge Duarte explicou que a este investimento de cinco millóns da Xunta en catro actuacións súmanse o tres millóns que dedicará o Concello na Vía da Prata.

En concreto, o Concello de Santiago actuará nos próximos anos na mellora de Patio de Nais, Castrón Douro e Ponte de Sar.