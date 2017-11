Investigan a un home por un incendio forestal rexistrado o 16 de outubro na Fonsagrada (Lugo)

Axentes da Policía Autonómica esclareceron un incendio forestal rexistrado o pasado 16 de outubro no municipio lucense da Fonsagrada debido ao que foi investigado un home como presunto autor.

Segundo informa a Xunta, foron axentes da Xefatura da Policía Autonómica de Santiago, en colaboración con axentes do Distrito Forestal VII da Fonsagrada-Os Ancares, os que esclareceron este lume na Fonsagrada.

Así, foi imputado un home como presunto autor do incendio declarado o 16 de outubro no lugar de Cabanas, na parroquia de San Andrés de Logares, na Fonsagrada, onde as chamas afectaron a unha superficie de 7,5 hectáreas, das que 4,5 eran de arboledo e tres de monte raso.

O incendio iniciouse supostamente cando o investigado prendeu lume nunha parcela á beira dunha da súa propiedade "coa intención de espantar ao xabaril que causaba danos nas leiras", así como para limpar restos de matogueiras, "nun día no que estaban totalmente prohibidas as queimas debido ás condicións meteorolóxicas".

Por estes feitos instruíronse dilixencias remitidas ao xulgado de Instrución en funcións de garda da Fonsagrada, concretou a Vicepresidencia da Xunta nun comunicado.

No que vai de ano a Policía Autonómica leva investigadas a 91 persoas por delitos relacionados con incendios nos montes da Comunidade galega.