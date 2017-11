A titular do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, Pilar de Lara, baseouse no "risco grave" existente para o animal para ditar unha orde de afastamento contra os donos dunha cadela á que supostamente unha parella tería arroxado ao baleiro desde un piso en Camiño Real, na capital lucense, e nese caso tamén criticou o labor da Policía Local.

Os donos da cadela están a ser investigados por un suposto delito de malos tratos animais e teñen unha orde de afastamento dunha distancia mínima de 500 metros animal, que está tutelado pola Sociedade Protectora de Animais de Lugo.

Tal e como recolle o auto, ao que tivo acceso Europa Press, os feitos sucederon o pasado 1 de novembro, cando a cadela se precipitou desde unha vivenda en Lugo e quedou malferida. O caso está en fase de instrución, tendo en conta que Pilar de Lara trata de esclarecer se foi un accidente ou o animal foi lanzado ao baleiro de forma deliberada.

No seu escrito, a xuíza lembra que o animal, que pertence a unha parella de "ocupas", non ten microchip nin consta inscrita no Rexistro municipal, así como carece de cartilla de vacinación. Como resultado da caída, a cadela resultou "malferida e con fractura de ambos os fémures".

Foi un viandante o que se atopou co animal na vía pública e avisou á Policía Local que, segundo consta no auto, "limitouse" a dar aviso á protectora de animais de Lugo para trasladar á cadela ao Hospital Veterinario Rof Codina.

Após dúas horas no hospital, acudiron no centro os dous investigados, que esixiron a devolución do animal e levárono do centro a pesar de "a recomendación de hospitalización e tratamento cirúrxico" que se prevía "indispensable" para a cadela.

Ante isto, Pilar de Lara considera que existen dous feitos a investigar, por unha banda se a caída da cadela foi accidental ou provocada e, por outro, a retirada do animal do hospital contra o criterio dos veterinarios.

CRÍTICAS Á POLICÍA LOCAL

No auto, a xuíza explica que coñeceu o caso a través do diario El Progreso, do que eloxia a súa información, así como polas manifestacións de veciños a través das redes sociais.

No texto, entre outras cuestións, carga co labor da Policía Local e do Concello de Lugo, aos que afea que, após atopar o animal ferido, non realizasen dilixencias máis intensas ou non ordenasen a retirada administrativa do mesmo aos seus donos.

Así, apunta que a Policía Local desprazada á zona, en base ás súas "competencias", debería "non só instruír as correspondentes dilixencias, a fin de pescudar a posible causa de precipitación do animal, identificar os seus posuidores e localizar e tomar declaración ás testemuñas, se non tamén, no seu caso, adoptar as medidas cautelares de protección do animal".

Neste sentido, e para ordenar a retirada xudicial do animal aos seus donos, Pilar de Lara lembra que os propios axentes policiais deberían ser os que "adoptasen medidas cautelares ou preventivas" para garantir a "preservación dos dereitos de vida e saúde da cadela", ordenando a súa "confiscación" cautelar.

Aínda que a maxistrada lamenta que non exista lexislación concreta que ampare estas medidas no ámbito animal, lembra que existe un "risco grave e serio" para a vida do animal, que é necesario garantir a "tutela xudicial efectiva" do mesmo e que deben "conservarse as probas" de cara a un futuro xuízo.

Por iso, ordena a confiscación do animal, agora baixo a tutela da Protectora de Lugo, e dita unha orde de afastamento dos seus donos para evitar que se produzan casos como o vivido no Rof Codina, onde foi necesaria a intervención policial nunha segunda ocasión para evitar que os investigados levasen ao animal. Segundo isto, non poderán achegarse a menos de 500 metros nin comunicarse cos seus detentadores.

MALOS TRATOS ANIMAIS, "DEPLORABLES"

No auto, Pilar de Lara fai unha disertación sobre o fenómeno da violencia na sociedade actual e considera que os malos tratos animais é "unha das máis deplorables e desapiadadas caras que é capaz de mostrar a violencia".

"Quen despreza a vida até o punto de maltratar ou abandonar a un animal, habitualmente, tamén desprega o seu instinto agresivo contra unha muller, os fillos, menores, anciáns, os seus veciños ou contra outros cidadáns aos que considera inferiores", recolle o auto.

A pesar diso, a maxistrada ve "indiscutible" o "escaso interese que até o momento demostrouse en España polo benestar animal" e cualifica o panorama de "desolador".

"O crecente rexeitamento cidadán aos malos tratos animais non se ve apoiado por un sistema legal que resulte operativo", di a maxistrada, que recoñece que neste caso pesou máis a denuncia social e os medios de comunicación que "a propia actuación administrativa e policial".

Ademais de reclamar unha lei estatal que unifique as normativas comunitarias e de suxerir a súa introdución nunha posible reforma constitucional, para De Lara "clama ao ceo que aínda" en determinados ámbitos "se siga cosificando e mercantilizando cos animais" e "negándoselles a súa condición de seres vivos e sentintes, o mesmo que no seu momento se negaba aos escravos e ás mulleres".

Do mesmo xeito, a xuíza aproveita para criticar que se protexan "espectáculos cruentos e festexos populares" que "ocasionan sufrimento animal" amparándose en "conceptos sacros como os de arte, cultura e tradición". DÚBIDAS SOBRE O CASO

A investigación, lembra a maxistrada, pretende aclarar se a cadela foi arroxada ao baleiro polos seus donos ou se precipitou soa, algo sobre o que aínda quedan dúbidas.

De feito, Pilar de Lara afea que a versión policial se base unicamente nas declaracións dos donos e nunha suposta testemuña da que dubida da súa credibilidade pola súa relación persoal cos investigados. "A instrutora non ten en absoluto claro, nin sequera, o lugar desde o cal se precipitou o can ao baleiro", apunta.

Neste sentido, De Lara incide nas contradicións dos investigados, que non souberon dicir "o piso no que residían" como ocupas nin "a procedencia da perrita", así como se posuían outros animais.

No entanto, e "independentemente da causa de precipitación", De Lara cre que o comportamento da familia propietaria "resulta altamente sospeitoso", tendo en conta que "requiriron a súa devolución ao hospital".