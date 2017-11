O TSXG avala o decreto de vivendas turísticas da Xunta ao desestimar un recurso presentado contra el

A Sala do Contencioso-Administrativo --Sección Primeira-- do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimou o recurso interposto pola Asociación de vivendas Turísticas de Galicia contra o decreto da Xunta polo que se regula o uso de vivendas e apartamentos turísticos.

Segundo informa o alto tribunal, os maxistrados entenden axustados a dereito "todos e cada un dos artigos" da regulación autonómica sobre os que a Asociación sustenta a súa impugnación.

Deste xeito, a sentenza conclúe que o decreto "non vulnera o dereito á liberdade de empresa" e á "libre competencia" no sector dos servizos de aloxamento. Tamén fai constar a expresa "imposición de costas", aínda que "limitada á cantidade máxima de 1.500 euros".

O documento xudicial analiza cada precepto recorrido, como o que se refire á limitación do aluguer de habitacións nas vivendas turísticas e no uso turístico.

Respecto diso da esixencia de "cesión completa" das vivendas turísticas, sinala que xa vén imposta na lei galega de Turismo de 2011, polo que "non pode entenderse que a norma impugnada resulte contraria ao ordenamento, cando se axusta a unha previa previsión legal".

"O mesmo ocorre en relación coas vivendas de uso turístico, xa que se ampara nos criterios sentados na lei de arrendamentos urbanos para excluílos e remitilo á súa regulación específica", engade, antes de remitir a normativa turística vixente no que respecta á limitación de estancias superiores a 30 días nas vivendas de uso turística.

En canto a queixa pola esixencia da previa declaración responsable ao comezo da actividade, ao entender que non cumpría os requisitos de proporcionalidade, tamén a rexeita e esgrime, de novo, a lei galega de turismo de 2011, na que se lembra que os empresarios turísticos estarán obrigados a subscribir e manter vixentes os seguros de responsabilidade turística, entre outros artigos vixentes.

LIMITACIÓN DO NÚMERO MÁXIMO DE VIVENDAS

Como primeiro precepto que, segundo a sentenza, non ten "un claro asidero nunha disposición legal previa", sitúase a posibilidade de limitación do número máximo de vivendas de uso turístico por parte dos concellos. Esta cuestión tamén fora posta en cuestión pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC).

Sobre a mesma, lémbrase que o letrado da Xunta esgrimiu que se trata de "salvagardar as competencias municipais" de establecer estas limitacións conforme á normativa de servizos. Apunta o avogado, segundo o TSXG, que se trata de pisos situados en comunidades de veciños que os seus propietarios ceden temporalmente a quen queren aloxarse neles a cambio dunha contraprestación.

A conclusión do tribunal é que, se se atende "á literalidade da disposición" que atribúe a posibilidade de limitación aos concellos de conformidade coas súas competencias en urbanismo e convivencia, e á xustificación ofrecida da necesidade de limitar as molestias aos residentes, devandito precepto "non infrinxe a liberdade de empresa, senón que impón límites que entran dentro do marco de protección dun interese xeral que ha de prevalecer".

ESIXENCIAS E LIMITACIÓN DO ALOXAMENTO

En canto á limitación do aloxamento a 3 meses nas vivendas turísticas, interpreta que o prazo elixido é "neutral e ponderado", e sobre as esixencias e requisitos dos apartamentos e vivendas turísticas, conclúe que ningunha "resulta desporporcionada".

Sobre as esixencias contidas ás vivendas de uso turístico, esgrime, así mesmo, que "a existencia de calefacción, un teléfono 24 horas, servizo de mantemento e a advertencia de que hai follas de reclamacións" non poden considerarse "impeditivas de exercicio da actividade algunha" se se entende que a protección do consumidor "debe merecer cobertura nesta clase de servizos".

O TSXG desestima tamén finalmente as críticas relativas aos preceptos que incumben á acreditación da legalidade urbanística e sobre a posibilidade de prohibición da actividade pola ordenación sectorial ou a comunidade de veciños.