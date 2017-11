A sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ditou sentenza absolvendo ao exalcalde da cidade olívica Manuel Pérez, quen foi xulgado por un suposto delito de abuso no exercicio das súas funcións como inspector de Traballo.

Pérez sentou no banco após a denuncia dunha traballadora, quen lle acusou de facerlle insinuacións de tipo sexual e de pedirlle cear con ela, entre outros comentarios, a cambio de pasar por alto a súa situación irregular nunha panadaría de Vigo, na que traballaba sen contrato.

Por estes feitos, a Fiscalía solicitaba para el unha pena dun ano e medio de prisión, ademais de inhabilitación para o seu traballo por un período de sete anos.

No seu fallo, a Audiencia sostén que "non hai argumentos suficientes" para validar a versión da muller nin tampouco a do exalcalde, quen en todo momento negou o abuso, xa que "non hai probas suficientes".

En todo caso, apunta que, á luz da proba practicada, ningunha das versións resulta desproporcionada ou irreal, "senón que ambas conteñen certo grao de verosimilitude ou razonabilidade". E conclúe que, aínda que é posible e hai datos para avalar a acusación da muller, existen "dificultades" para estimar acreditados os feitos.

Así, "ante a presenza de dúbidas razoables e razoadas", o tribunal optou por ditar a resolución máis favorable, isto é, a libre absolución do acusado en base ao principio de 'in dubio pro reo'.