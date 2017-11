A desarticulación dunha rede que abastecía de droga a Ferrolterra e a área da Coruña sáldase con oito detidos

A Policía e a Garda Civil deron por desarticulada unha rede que abastecía de droga, principalmente haxix, a Ferrol e a súa área de influencia e que tamén distribuía mercadoría desde Meicende, en Arteixo (A Coruña) e a área coruñesa despois da detención de oito persoas.

Desarticulada unha rede que abastecía de droga a Ferrolterraga | Fonte: Europa Press

A investigación segue aberta xa que se busca á persoa que lles fornecía a mercadoría. Mentres, espérase que os detidos pasen a disposición xudicial este xoves, segundo informou o subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán.

As detencións de sete homes e unha muller, algúns deles membros dun clan familiar situado na zona de Ferrol, foron posibles como resultado da colaboración das unidades de investigación de Garda Civil (EDOA) e Policía Nacional (UDYCO).

En rolda de prensa, o subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán, acompañado do responsable da Comandancia da Garda Civil na Coruña, o coronel Francisco Javier Jambrino, e o xefe rexional de Operacións da Policía Nacional, José Luís Balseiro, precisou que cinco detencións se produciron en Ferrol, dúas en Arteixo e unha oitava en Sada.

INICIO DA INVESTIGACIÓN

Tamén explicou que se trata dun operativo que comezou fai "seis ou sete meses" como resultado dunhas investigacións da Garda Civil e a Policía Nacional, que, finalmente, unificáronse nunha soa.

Ademais, sinalou que a estrutura central residía nun clan familiar en Ferrol, pai, fillo e noiva deste, que recibían de maneira mensual ao redor de 50 quilos de haxix. Posteriormente, distribuían esta droga, entre a que tamén se atoparon uns dous quilos de cocaína, por outros puntos.

Segundo os investigadores, nas primeiras vixilancias xa se puido confirmar indicios de actividades delituosas, polo que un xulgado de Ferrol abriu dilixencias previas. Unha vez que se obtivo autorización xudicial para observar as comunicacións, detectouse un maior número de persoas implicadas.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Entre os compoñentes da rede, atopábase unha persoa cun perfil de "actividade superior", coñecido polos investigadores e obxecto de anteriores investigacións, segundo precisaron desde a Benemérita.

Tamén apuntaron que o traballo de investigación viuse dificultado polas medidas de seguridade que adoptaban os detidos. Entre elas, estaba o escaso uso de teléfono móbil, actividades para a detección de vixilancias e o uso de numerosos vehículos a nome de terceiras persoas. A un dos investigados chegóuselle a ver con oito vehículos diferentes.

Unha vez reunidas todas as probas suficientes para acreditar os delitos investigados, na mañá do martes procedéronse a realizar as entradas e rexistros en 7 domicilios en Ferrol, Arteixo e Sada, practicando 8 detencións. A eles, poderían sumarse novas detencións xa que a operación segue aberta.

DROGA INCAUTADA

No operativo posto en marcha, incautáronse 1,9 quilos de cocaína, 2,8 quilos de sustancias de corte, 118 quilos de haxix, 9 vehículos de alta gama e unha moto de auga e 81.000 euros en efectivo.

Nun dos coches, valorado en máis de 70.000 euros púidose atopar un habitáculo oculto de moi difícil detección outros 70.000 euros a maiores.

Tamén se localizou unha pistola de calibre 635 con cargadores do 22, oculta no interior dun farol dentro da propiedade dun dos investigados. Esta arma será sometida a probas balísticas para determinar se participou en feitos delituosos violentos.