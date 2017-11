Medidas da Xunta axilizarán a limpeza de leiras abandonadas sen orde xudicial e municipios piden persoal

A Xunta presentou este mércores á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) unha batería de medidas incluídas na lei de acompañamento aos orzamentos coas que se busca axilizar que concellos e Goberno galego poidan "entrar" en leiras abandonadas, "sexan ou non de descoñecidos, "sen orde xudicial" para proceder á súa limpeza e mellorar así a prevención contra incendios.

Reunión de Xunta e Fegamp | Fonte: Europa Press

Logo dunha reunión en Santiago, a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, detallou estas medidas que buscan mellorar a "seguridade" de zonas habitadas, á vez que o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que con elas se tentará "evitar que se volvan producir sucesos como os de mediados de outubro" coa vaga de lumes.

Sobre esta cuestión, o presidente da Fegamp, Alfredo García, valorou que estas medidas supoñan "máis facilidades para resolver certos problemas". "Pero os concellos temos os medios que temos", avisou, polo que reclama máis persoal, que será "necesario" ante "tantos expedientes sancionadores".

Respecto das parcelas abandonadas, a conselleira reflexiona sobre que había "problemas para facer certas execucións". Agora haberá medidas para que tanto a administración local como a Xunta "poidan facer a execución subsidiaria" e "delimitar zonas de risco", e "que iso non supoña unha demora no tempo" para "poder entrar nas parcelas sexan ou non de descoñecidos (os donos)", de forma que se poida actuar sen "orde xudicial". "Supón que se faga a publicación pertinente no DOG e a partir dos 15 días empezar a actuar", afirma.

Así, se a administración, "sexa cal sexa", non é capaz de contactar cos donos descoñecidos de parcelas, pode proceder á "expropiación" após a execución da actuación se os custos son superiores ao valor catastral. Se o custo dos traballos non alcanza o valor catastral, hai un fondo habilitado polo comiso desa madeira para sufragar os gastos.

MEDIDAS

Entre outras medidas, Vázquez lembrou que nos 50 metros de franxas secundarias "non pode haber ningún tipo de especies pirofíticas" como acacias, piñeiros nin eucaliptos.

En cambio, si se poden plantar caducifolias frondosas ou froiteiras, xa que "se trata de facer ao redor dos núcleos rurais e urbanos" uns corredores verdes que protexan", que sirvan para frear incendios.

Ademais, con estes cambios "a xente ten que facer as rozas antes do 30 de maio", un mes antes do marcado até agora (era o 30 de xuño).

No tocante a plantacións que non cumpren a normativa na proximidade de estradas, a administración "vai ter a posibilidade de comisar esa madeira" para poder vendela.

Tamén lembra Ángeles Vázquez que as franxas primarias e terciarias son potestade da Consellería, pero as secundarias de concellos, aínda que "aí ten que estar a Xunta para axudalos".

Ademais, sostén que non se endurece a normativa, senón faise "moito máis sinxela", de forma que outorga potestade a Medio Rural e a concellos "para actuar pola vía de emerxencia", coa delimitación de zonas que "son perigosas para habitantes" e con 15 días para actuar desde a súa publicación no DOG.

COMISIÓN PARLAMENTARIA

Pola súa banda, Alfredo García cre que é necesario "sentar as bases" para realizar actuacións "a medio prazo", de forma que espera que haxa "reunións permanentes" até maio do ano que vén entre Fegamp e Xunta, onde tamén se teña conta a actuación da comisión parlamentaria posta en marcha para tentar acabar cos incendios "de forma xeneralizada".

Sobre esa comisión tamén falou o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen apunta que agarda esas "conclusións", que "deben ter moitísima utilidade" para a prevención, "sobre todo se se basean no consenso".

"NECESÍTASE MOITO PERSOAL"

Nesta liña, Alfredo García --que estivo acompañado na reunión polo vicepresidente da Fegamp, Evencio Ferrero-- explicou que hai que rozar "moitísimas parcelas de donos descoñecidos", polo que máis aló das partidas económicas necesitarase "moito" persoal. "E non temos moito persoal", deixa claro

Ademais, o presidente da Fegamp reflexiona sobre que ese traballo "non é o mesmo nas catro provincias", posto que en Lugo e A Coruña hai "parcelas grandes", "con donos coñecidos", polo que pode haber 50 ou 60 parcelas en núcleos que "non xeran ningún problema".

Cuestión diferente é Ourense, "co minifundismo" e "abandono das parcelas". Alí, en pequenas aldeas, con "oito ou dez familias", "pode haber 400 ou 500 parcelas", "moitas das cales son de donos descoñecidos".

Por tal motivo, fai fincapé en que pequenos municipios que teñan 1.000 ou 2.000 habitantes non contan co persoal necesario para efectuar estes traballos de limpeza, polo que empraza a conseguir fórmulas para iso, á vez que mostra a súa "boa disposición". Tamén ve necesario abrir o debate para o aproveitamento monte e que teña valor, pois así "xa non arderá".

"Estamos tan interesados como o que máis en que non se nos queimen as franxas de protección dos nosos concellos e, sobre todo, que non se nos queimen as casas dos nosos veciños ou, como neste caso, os propios veciños", finalizou.