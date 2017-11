Condenado a oito anos e tres meses por ameazas e intento de homicidio á súa parella embarazada en Ribadeo (Lugo)

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo condenou a un home a oito anos e tres meses de prisión por un delito de homicidio en grao de tentativa e outro de ameazas contra a súa parella, á que agrediu no domicilio que compartían en Ribadeo estando a moza embarazada.

No apartado de feitos probados, a sentenza relata que o 13 de decembro de 2016, cando estaba en Foz, a muller recibiu unhas mensaxes de whatsapp do procesado no que lle dicía "xúroche que arderás, por iso irás ao inferno por non ser sincera". "A ver se teñen ovos de vir que os rebento e a mato aquí mesmo", engadía.

Continúa relatando que na madrugada do 13 ao 14 do mesmo mes, despois de cear no domicilio que compartían, este enfadouse e, cando se atopaba na cama, agarrouna "fortemente polas bonecas" chamándolle "zorra" e "puta" e dicíndolle que "se a vía con outro mozo íaa a matar a ela e ao outro".

Á mañá seguinte, a sentenza ratifica que a empezou a insultar e, após volver do baño, empuxouna contra a cadeira de brazos e agarrouna do pescozo tentando asfixiala. Tamén colleu un coxín e púxollo na cara, subliña, "coa mesma intención".

Ela fuxiu ao baño e el conseguiu abrir a porta dándolle unha cabezada á porta. Dentro do baño os dous díxolle que sentase, agarrando o toalleiro e rompéndoo, para despois tirala ao chan pegándolle co pau do mesmo. Posteriormente, arrincou as cortinas e llas enroscou no pescozo.

A sentenza engade que, sendo coñecedor de que se atopaba embarazada, pisoulle a barriga e o pescozo, mentres lle reiteraba que ía morrer. Foi nese momento cando chegou outra muller, compañeira de piso de ambos, quen lle recriminou a súa conduta ao condenado e este detívose.

CONDENA

Así as cousas, a sentenza condénalle a nove meses de prisión polo delito de ameazas. Non poderá achegarse á vítima a unha distancia inferior a 500 metros, así como comunicarse con ela por calquera medio durante un ano e nove meses e dous anos de privación do dereito á tenencia e porte de armas.

A condena suma sete anos e seis meses por homicidio en grao de tentativa. Por este delito, tampouco poderá aproximarse a unha distancia inferior de 500 metros e comunicarse coa vítima por calquera medio durante 10 anos.