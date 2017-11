Os maiores galegos, condenados ao “exilio farmacéutico”

Trangorex é un dos medicamentos máis receitados para previr ou tratar alteracións do ritmo cardíaco. Farmacias galegas, tal e como publicou Galicia Confidencial estiveron durante todo setembro sen recibir subministración e moitos dos afectados, principalmente, persoas maiores, tiveron que desprazarse a Portugal e outras comunidades para facerse con este medicamento. Aínda hoxe continúan os problemas para mercar este fármaco. E, por iso, o tema chegou ata a Cámara galega.

O portavoz de Sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, responsabilizou á falla de planificación da Xunta o desabastecemento deste medicamento. No debate dunha pregunta en Comisión, sinalou que esta situación condenou aos maiores usuarios deste fármaco ao “exilio farmacéutico”.

Igual que sucedera cos pais e nais de menores no caso da vacina para a meninxite B, obrigados a cruzar a fronteira para conseguir a súa dose, agora o desabastecemento afecta directamente aos maiores galegos que non atopan as súas medicinas en Galicia. Critica que a Xunta responda que “non se pode facer nada”, demostrando un desleixo “desolador”, dixo, e asegurando non ter constancia de problemas persoais pola falla de subministro.

O director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal,explicou que os servizos sanitarios autonómicos "non teñen competencia sobre os laboratorios". Non entanto, aclarou que "o Sergas pon todos os medios para tratar de paliar as faltas eventuais de medicamentos". Neste sentido, comentou que estivo tanto en contacto coa Axencia Española do Medicamento como co laboratorio para ter información puntual sobre este problema puntual.

COMPETENCIA DE MADRID

Nesta liña, após lamentar Torrado que "a industria decide cando e canto vai fornecer, a Administración limítase a pagar", Aboal recalcou que "a regulación é un tema de competencia, que compete á Axencia Española do Medicamento". Con todo, matizou que neste caso tratouse dun "problema de stock", pero non de que os pacientes non puideron tomar a súa medicación. "Informamos a diario os problemas sobre abastecementos", sentenciou.

Torrado criticou que o goberno galego recoñeu que “non pode garantir –dous meses despois de ter detectado o problema- que se repoña o subministro, e admite depender das decisións da farmacéutica”. Advertiu que “non pode ser que demostren unha dolorosa falta de vontade á hora de facer ningún esforzo para cambiar a política farmacéutica, limitándose a trasladarlle toda a responsabilidade ao Ministerio”.

OMISIÓN DE SOCORRO

O deputado socialista acusou ao goberno galego de situarse como “cómplice, por omisión de socorro, do problema de abastecemento” deste fármaco nas farmacias galegas. Advirte que o control no abastecemento de medicamentos supón “un problema para a cidadanía que sofre os erros e o desleixo de funcións do goberno, que os somete na incerteza e dificultade de non saber a que aterse e como tratar as súas doenzas”.

Lamentou que a única resposta congruente que ofrece o goberno galego se limite a trasladarlle a responsabilidade á Axencia Europea do Medicamento –EMA-. Neste sentido, lembrou que “aínda non recoñeceron o ridículo espantoso protagonizado por Feijóo e o desprezo absoluto amosado pola candidatura de Galicia á sede da EMA, mantida polo goberno galego aínda cando o Executivo central xa confirmara a Barcelona.