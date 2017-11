Continúa a presión veciñal contra a megamina de cobre en Touro e O Pino

Máis de 200 veciños volveron xuntarse este mércores para amosar a súa preocupación respecto do proxecto mineiro que pretende asentarse en Touro e O Pino. Desta vez foi no pleno extraordinario convocado no Concello do Pino a petición do grupo municipal do PSOE. As protestas contra a megamina de cobre que se pretende poñer en marcha marcaron o pleno.

Protestas no Concello do Pino contra a mina de cobre.

Os grupos municipais do PSOE e PP —coa oposición do BNG— falaron do acordo de solicitar certos cambios no proxecto inicial que se conterían nun informe propio do Concello e que deixaría a porta aberta á actividade mineira, aínda que non nas condicións actuais que plantexa a empresa Cobre San Rafael.

Esta porta aberta á actividade mineira suscitou recriminacións de decenas de veciños que se achegaron ao Concello para amosar a súa inquedanza e preocupación ante un proxecto que, din, supón un risco que non están dispostos a asumir.

"A falta de transparencia do Goberno Local do PP quedou patente no momento no que se mencionou levemente o informe de alegacións municipal que nin oposición nin veciños coñecen e que o alcalde, Manuel Taboada, afirma ter entregado á Xunta de Galicia", apunta a Plataforma Mina Touro - O Pino NON .

"Mención aparte", din, "merece a alusión de Manuel Taboada á reunión da Corporación Municipal coa empresa que presenta o proxecto e da que afirma que todos saíron cunha actitude favorable ao comezo da actividade".

A Plataforma lembra que aínda non foi recibida de xeito oficial polo alcalde e que continúa a traballar na difusión das consecuencias e magnitude dun proxecto que "afectará gravemente aos municipios de Touro e O Pino e que pode converterse nun importante foco de contaminación para a Ría de Arousa, unha das máis produtivas do pais", alertan.

"A minaría non é unha actividade sostible nin moito menos garante de seguridade, e amósao cada día. Augas de Galicia confirmou a contaminación provocada por Tungsten San Finx SL en Lousame e que afecta á Ría de Noia, destino final das augas. A Fiscalía de Medio Ambiente acordou a apertura de dilixencias penais e vén de trasladar ao xulgado as graves irregularidades atopadas na mina de San Fins para continuar coa investigación", describe a Plataforma como argumento contra a mina que agora se pretende poñer en marcha nos municipios de Touro e O Pino.