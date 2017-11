Raúl Fernández non volverá optar a liderar o PSOE de Ourense e a deputada Noela Blanco anuncia que se presenta

O dirixente socialista Raúl Fernández anunciou este mércores que non se presentará ás primarias do próximo 17 de decembro para optar á Secretaría Provincial do PSOE de Ourense. Dixo que era "unha decisión moi pensada" coa que pon fin a oito anos "difíciles" de mandato pero que rematan "coa sensación do deber cumprido".

Así o sinalou durante unha rolda de prensa na sede provincial do PSOE na que recomendou ao seu sucesor un "diálogo permanente" para "minimizar as diferenzas internas" no PSdG e para fortalecer ao partido de cara ás próximas eleccións municipais.

"Este é o final do meu ciclo como secretario provincial. Voume coa sensación do deber cumprido e coa convicción de que non lle fixen mal a ninguén intencionadamente, aínda que seguro que tiven erros", recoñeceu Fernández.

Durante a súa intervención, o socialista destacou en varias ocasións "a lealdade da militancia" ourensá durante "oito anos nos que a Executiva provincial viviu momentos moi complexos".

"DESLEALDADE"

Así, referiuse a "deslealdade" da Executiva socialista galega coa executiva provincial durante os dous anos e medio da etapa de José Ramón Gómez Besteiro, nos que segundo Fernández "non se recoñeceu os órganos provinciais como interlocutores válidos en política en Ourense".

Pero tamén lembrou a "grave situación no PSOE" da capital por mor da Operación Pokémon (2012), que supuxo a ruptura do pacto co BNG á fronte do Concello e a dimisión do entón alcalde, Francisco Rodríguez.

A pesar destas dificultades, Fernández explicou que se retira coa "sensación persoal" de "facer todo o posible para que o PSOE fose cada vez máis grande na provincia".

Respecto ao proceso de Primarias, destacou a redución ao mínimo do número de avais necesarios para presentarse, un 3 por cento dos militantes provinciais (49 avais) "para facilitar a presentación de candidaturas" e mostrou a súa preferencia por un candidato que "se elixa polo que propón e ten demostrado, non só polo que di".

Fernández considerou que o seu sucesor deberá afrontar "un diálogo permanente" para "minimizar" as diferenzas internas no partido e "chegar acordos" coa vista posta en mellorar os resultados do PSOE nas próximas eleccións municipais.

NOELA BRANCO PRESÉNTASE

Após a intervención de Raúl Fernández, a deputada autonómica Noela Blanco ofreceu unha rolda de prensa para anunciar a súa precandidatura para tentar liderar aos socialistas ourensáns e "tentar cambiar, con axuda de moita xente, a situación do partido nestes momentos".

Durante a súa intervención, Blanco rexeitou presentarse "contra ninguén" nin "como peza de ninguén" e insistiu en que "os seus inimigos políticos" non se atopan entre as filas socialistas, senón "maioritariamente no PP".

A deputada explicou que concorre a este cargo "por compromiso" cos militantes da súa agrupación política, que nas pasadas eleccións autonómicas elixírona como cabeza de lista pola provincia, e porque sente "con forza e capacitada".