Acusan de homófogo o alcalde de Valga por utilizar o termo “tortilleira” coa líder da oposición

A asociación feministra Nós Mesmas, de defensa dos dereitos das mulleres lesbianas, bisexuais e transexuais, acusa ao rexedor de Valga, o popular José María Bello Maneiro, de utilizar linguaxe homófoba e sexista durante un pleno deste mes de novembro.

José María Bello Maneiro, alcalde de Valga (PP)

Bello Maneiro respondeu á portavoz da oposición María Ferreirós coa expresión: “as súas interpretacións tortilleiras”. “Trátase dunha linguaxe lesbófoba e sexista, que a pesar de estar carente de calquera significado lóxico, atopase tan normalizada e interiorizada na linguaxe do Sr. Alcalde, que a utiliza fóra de contexto e nun espazo institucional”, denuncia esta entidade.

“O que dicimos e a forma na que o dicimos é un reflexo do noso pensamento, por isto a linguaxe pode erixirse como unha potente arma de discriminación social, neste caso, unha adxectivación pexorativa dunha orientación sexual, a lesbiana, perpetúa a discriminación, as relacións de desigualdade e os estereotipos e que é máis grave e daniña cando a emite unha persoa cunha representatividade social nun acto institucional como o que aconteceu”, engade nun comunicado esta entidade.

"AS MULLERES ESTÁN PARA VIOLALAS"

Está non é a primeira situación similar que protagoniza o Alcalde, xa que fai uns anos e a pesar da insistencia de diversos colectivos, negouse a retirala mención honorífica de fillo predilecto da vila a José Manuel Castelao Bragaña despois do seu comentario “as mulleres, como as leis, están para violalas” e tivo que ser o propio Castelao Bragaña quen renunciase ao título.

Dende a asociación feminista, demandase unha aclaración do acontecido e rectificación por parte de Bello Maneiro, en cumprimento da Lei 2/2014 de igualdade de trato e non discriminación das persoas lesbianas, gais, bisexuais, transexuais e intersexuais de Galicia. Tamén pide que se declare o seu compromiso e por extensión do Concello de Valga, coa loita contra a homofóbia, o machismo e o sexismo, pola igualdade e a non discriminación “implementando as accións precisas para facer de Valga unha vila na que non teñan cabida adxectivacións como o vertido, nin acontezan espectáculos sexistas como os das pasadas Festas da Xuventude”.