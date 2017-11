A busca do desaparecido de Poio continúa aínda que baixa en intensidade e farase unha gran batida o domingo

A busca do veciño desaparecido no municipio pontevedrés de Poio continúa este xoves e nos próximos días, aínda que baixou a súa intensidade tendo en conta que xa pasaron as 48 primeiras horas. Para o domingo está programada unha gran batida na que se espera que participen de novo numerosos veciños.

Un portavoz de Protección Civil explicou a Europa Press que, sobre todo durante as tardes, realizaranse procuras nos próximos días co fin de pescudar o paradoiro de Francisco Rodriño Ucha, de 84 anos, que saíu ás 17,00 horas do domingo día 12 de novembro a dar un paseo polas inmediacións da súa casa en O Muiño, San Xoán de Poio.

A pista dada por unha parella levou a procura este mércores até os arredores do polígono industrial de Barro, na estrada que une Pontevedra e Vilagarcía, pero non obtivo resultados. "Non refugamos outros camiños", manifestou este portavoz, quen indicou que se volveron a rastrexar as mesmas zonas e falouse con veciños por se o viron.

A zona pola que adoita pasear este octoxenario está moi poboada e sempre o fai por pistas, "non é monte", polo que os membros do dispositivo de procura, que coordina a Garda Civil, consideran que alguén máis debía velo.

O home adoitaba regresar á súa casa sobre as 19,00 horas e, tras esperar a que o fixese, os familiares denunciaron a súa desaparición cando xa era a madrugada do día 13.

Así as cousas, o domingo espérase unha gran batida para poder realizar unha procura "palmo a palmo" co fin de atopar algunha pista que axude a dar co paradoiro deste veciño.