Cazadores da zona únense á procura do desaparecido de Taboada (Lugo)

Cazadores da zona uníronse este xoves á procura do desaparecido no municipio lucense de Taboada, do que se descoñece o seu paradoiro desde as 18,00 horas do pasado luns día 13 de novembro, cando foi visto por última vez na vivenda que comparte con outros familiares.

Desaparecido en Taboada (Lugo) | Fonte: Europa Press

O radio de busca, segundo explicaron fontes da Garda Civil e de Protección Civil a Europa Press, se ha ir ampliando desde a vivenda do home, nos arredores do monte de San Cristovo. Un membro do dispositivo de procura confirmou que seguen peiteando a zona próxima á casa.

O dispositivo mantense con efectivos da Garda Civil, de Protección Civil, brigada municipal e veciños voluntarios, aos que este xoves se sumaron os cazadores da zona, pero aínda non se atopou ningún rastro ou signo que arroxe luz sobre o camiño que puido seguir Alfredo Rodríguez Vázquez.

Concretamente, o home desapareceu da súa casa no lugar da Torre, na parroquia de San Mamede, do municipio de Taboada. Cando se perdeu de vista, levaba unha chaqueta cor verde e pantalón beis.