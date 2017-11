Un detido e outro investigado por case medio cento de roubos en vivendas nas provincias de Pontevedra e A Coruña

A Guardia Civil concluíu a denominada 'Operación Brass' coa detención dun veciño de Padrón (A Coruña) e a investigación doutro do municipio coruñés de Ames, aos que se lles atribúe a autoría de case medio cento de roubos en vivendas en distintas localidades do norte da provincia de Pontevedra e limítrofes da Coruña.

As investigacións, realizadas conxuntamente polos Equipos Roca da Guardia Civil de Lalín (Pontevedra) e de Santiago, iniciáronse hai varios meses por mor da proliferación de roubos en distinto municipios da provincia de Pontevedra --Silleda, Vila de Cruces e Lalín-- e na Coruña --Arzúa, Boimorto e Boqueixón).

Durante o desenvolvemento da operación, explica o Instituto Armado, púidose comprobar que, "ademais da relativa proximidade xeográfica das localidades afectadas por este tipo de roubos, existía unha gran similitude no modus operandi da práctica totalidade dos casos investigados".

Así, por unha banda, a maioría dos roubos producíanse en casas deshabitadas, utilizadas como segunda residencia ou durante os períodos vacacionais.

Os ladróns usaban o mesmo procedemento para acceder aos inmobles, detalla a Benemérita; "ou ben forzaban o panel inferior da porta de entrada, se era metálica, ou ben fracturaban unha xanela, cando non o era". Os obxectos do delito "eran prioritariamente as tubaxes de cobre das instalacións, radiadores, grifería, ferramentas, xoias e televisores".

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

O intercambio de información entre os dous Equipos Roca permitiu centrar a investigación sobre dous homes novos, residentes nas localidades de Padrón e Ames, ambos con numerosos antecedentes policiais por delitos similares.

As pescudas concluíron coa localización das chatarrerías e tendas de compra venda de obxectos de segunda man, situadas en diferentes puntos da xeografía a comunidade de Galicia, onde foran vendidos varios dos obxectos que foran subtraídos, algúns dos cales foron recuperados e devoltos aos seus propietarios.

Confirmadas indiciariamente as sospeitas, a principios deste mes procedeuse á localización e investigación de J.M.M.P., de 26 anos, veciño de Ames, como presunto autor de 23 roubos con forza nas cousas, un deles no municipi coruñés de Arzúa e o resto en localidades do norte da provincia de Pontevedra.

Posteriormente, o pasado martes levou a cabo a segunda fase da operación cando se localizou e detivo en Lalín (Pontevedra) a C.X.F.B., de 28 anos, veciño de Padrón. O arresto produciuse momentos despois de levar a cabo senllos roubos nunha nave industrial e nunha casa.

A este detido acúsaselle tamén da comisión doutros 20 delitos de roubo noutras tantas vivendas, a maior parte delas na provincia da Coruña.

"A relación de amizade entre estas dúas persoas, que lles levou a participar conxuntamente nalgúns dos roubos, rompería posteriormente, dando lugar a que actuasen de forma individual", destaca o Instituto Armado.

As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron entregadas no xulgado de Instrución de garda de Lalín.