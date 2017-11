Que facer no Día do Patrimonio

Este xoves celébrase o Día do Patrimonio Mundial. Unha data que ten como principal obxectivo concienciar á xente da importancia de preservar o legado patrimonial. E Galicia non será unha excepcion. Convocados pola Rede do Patrimonio Cultural (RPC), 29 entidades organizarán un total de 42 actividades entre roteiros, visitas guiadas, conferencias, concertos, xantares ou exposicións, entre outras.

Mapa de actividades polo Día do Patrimonio | Fonte: RPC

A RPC leva realizando actividades toda semana, pero será a partir de hoxe e durante toda a fin de semana cando máis intensidade collerán estas accións. Entre estas actividades salientan dez roteiros, doce visitas guiadas, dous xantares populares, dúas charlas, unha xuntanza patrimonial, un programa de radio, un concerto, unha proxección e unha publicación.

É a primeira vez que a RPC contribúa á visibilización do patrimonio cultural galego e das entidades que o promoven, protexen e poñen en valor, ofrecendo un calendario conxunto de actividades do tecido patrimonial e cultural de Galicia. Ademais, a RPC propón empegar o cancelo #DiadoPatrimonio para as as comunicacións nas redes sociais relativas aos disintos eventos convoados.

Todas aquelas persoas interesadas poden consultar as actividades neste mapa interactivo.