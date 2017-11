(AV) Centos de alumnos protestan en toda Galicia para reclamar o final da Lomce e unha lei galega de educación

Centos de alumnos marchan a esta hora polas principais cidades galegas para esixir a derrogación definitiva da lei orgánica de mellora da calidade educativa (Lomce) e o impulso dunha lei galega de educación como alternativa aos traballos realizados na subcomisión do Congreso para lograr o pacto educativo.

En Santiago, a manifestación saíu da Alameda pasadas as 12,30 horas, e decenas de alumnos corearon consignas após unha pancarta do sindicato Erguer coa lema 'Nin Lomce, nin pacto entre elites. Por unha lei galega de educación'.

Na capital galega, a mobilización contou co apoio de por diversos cargos políticos como os deputados do BNG Xosé Luís Rivas 'Mini' e Montse Prado, ademais do secretario nacional da CIG-Ensino, Suso Bermello.

