Ferida unha persoa após dar varias voltas de campá co vehículo que conducía en Ribeira (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste xoves no municipio de Ribeira (A Coruña) após dar varias voltas de campá co vehículo que conducía.

Segundo informou o 112 Galicia, pasados dez minutos das 10,30 horas deste xoves os axentes da Policía Local solicitaron asistencia sanitaria para unha persoa ferida despois de dar varias voltas de campá co seu vehículo.

Tamén un particular alertou ao persoal do 112 Galicia dos feitos que tiveron lugar na estrada DP-7302, concretamente, na rotonda de Vilar.

Por parte do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) requiriuse a intervención do persoal sanitario e solicitouse a colaboración dos axentes de Tráfico, dos Bombeiros de Ribeira e a dos efectivos do servizo de emerxencia municipal que enseguida se achegaron ao momento.

Finalmente, segundo informóuselle ao 112 Galicia, o ferido foi trasladado nunha ambulancia do 061 a un centro hospitalario, mentres que o coche accidentado foi retirado da vía.