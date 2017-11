Varios centos de traballadores concentráronse este xoves diante dos edificios xudiciais en diversas localidades galegas, para denunciar a "discriminación laboral" na Xustiza en Galicia con respecto ao resto do Estado.

Concentración de funcionarios de Xustiza en Vigo. | Fonte: Europa Press

Baixo a lema unitario 'Non á discriminación laboral na xustiza galega', en Santiago de Compostela máis dun cento de persoas, segundo datos facilitados polos convocantes a Europa Press, concentráronse durante uns minutos diante da sede xudicial de Fontiñas, onde leron un comunicado.

As organizacións sindicais con representación no sector de Xustiza de Galicia --SPJ-USO, CUT, UXT, CSIF, STAJ, CIG e CC.OO.-- convocaron concentracións este xoves diante dos edificios xudiciais na Comunidade galega para denunciar a "discriminación que sofren os funcionarios".

En declaracións a Europa Press, o portavoz en Santiago dos sindicatos de Xustiza, Manuel Díaz, insistiu en que as reivindicacións do colectivo de funcionarios sede centra en aspectos relativos ás retribucións, baixas laborais, amortización de prazas e substitucións. Ademais, valorou que un "90% dos traballadores" dos xulgados de Santiago acudiu a concentrarse.

En Vigo, algo máis dun cento de traballadores e sindicalistas concentrouse na entrada dos xulgados da rúa Lalín para expresar as súas reivindicacións, onde cantaron consignas como "a Xustiza está en loita porque Rueda non escoita", "queremos igualdade na nosa comunidade" e "non pode ser, nós traballando e eles roubando".

"Á COLA"

O representante de SPJ-USO, Julio Bouza, que exerceu como portavoz dos sindicatos en Vigo, subliñou que esta mobilización responde o "agravio" respecto ao resto do Estado, que din sufrir os traballadores de Galicia nos seus salarios (até 500 euros menos), medios humanos e en medios materiais.

"Estamos fartos de pagar o prezo da crise sen ter culpa ningunha", apuntou, antes de insistir en que os medios en Galicia son "infinitamente inferiores" e a Comunidade galega atópase "á cola do pelotón nacional".

Na Coruña houbo concentracións ante a sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), con máis de 80 persoas, segundo datos dos convocantes, e ante o edificio da antiga Audiencia Provincial, onde participaron unhas 150 persoas.

O portavoz sindical na mobilización na cidade herculina, Javier Fernández, denunciou a discriminación dos funcionarios en Galicia con respecto a outras comunidades e incidiu en que "os cadros de persoal son cada vez máis pequenos" e "a Xunta négase a crear as prazas".

Mentres, na cidade de Ferrol, unhas 50 persoas concentráronse diante o edificio xudicial, situado na rúa Coruña, para secundar a xornada de concentracións en Galicia.