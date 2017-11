Os perigos do pesticida glifosato para o agro galego

Félix García Yáñez (O Barco de Valdeorras,1954), licenciado en Historia e Concelleiro de Riada Cidadá (O Barco de Valdeorras) publica un artigo no GC Aberto, o servizo do Galicia Confidencial a persoas e colectivos que queiran publicar os seus comunicados ou opinións --podes rexistrarte aquí--, no que reflexiona sobre a problemática do emprego do glifosato no agro galego co gallo da inminente decisión na UE sobre este pesticida. Máis no GC Aberto.

Uso do glifosato nos cultivos | Fonte: Greenpeace