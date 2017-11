A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, criticou que 15 anos despois do afundimento do 'Prestige' os políticos que converteron o accidente do petroleiro en "traxedia" non só "non pagaron polo dano feito" senón que "mesmo foron recompensados" polas súas organizacións.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

"A corrupción non só está na Gürtel ou na Lezo senón que tamén é corrupción o feito de que vemos como 15 anos despois do 'Prestige' non hai responsables e todo se reduce ao capitán", denunciou nunha rolda de prensa ofrecida este xoves.

Por iso, considerou que tamén é corrupción o feito de que o "marco legal" permita que "os causantes da maior traxedia ambiental" de Galicia e unha de máis maiores do Estado "non vaian pagar o que deberían por ese grave episodio de contaminación".

Ana Pontón fixo esta reflexión durante a súa comparecencia ante os medios logo de presentar á CIG o documento de 'Bases democráticas' no que o BNG traballa para recoñecer a Galicia como nación.