(AV)Galicia segue como cuarta autonomía con menor taxa de criminalidade, pese a crecer delitos como o tráfico de drogas

Galicia mantense como cuarta autonomía con menor taxa de criminalidade no seu balance correspondente ao nove primeiros meses do ano, a pesar de aumentar, en relación co mesmo período do ano anterior, delitos como o tráfico de drogas, un 16,2%, ou contra a liberdade sexual, un 11%, segundo expuxo o delegado do Goberno, Santiago Villanueva.

En rolda de prensa, xunto ao xefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez, e o xeneral xefe da XV Zona da Garda Civil, Ángel Alonso, Villanueva destacou o descenso nun 20,4% na subtracción de coches ou dun 11,4% nos roubos con forza en domicilios e establecementos, ademais doutras instalacións.

Mentres, os homicidios dolosos e asasinatos consumados mantivéronse na mesma cifra, 10 no nove primeiros meses do ano, o mesmo número que o ano anterior. Tamén se rexistrou o mesmo número de homicidios e asasinatos en grao de tentativa, un total de 22.

Do balance de criminalidade, o delegado do Goberno subliñou o descenso en 0,3 puntos da taxa por cada mil habitantes respecto de 2016. Así, de xaneiro a setembro situouse en 27,1 puntos, o que sitúa a Galicia como a cuarta comunidade máis segura de España, que mantén a taxa en 43,3 puntos.

