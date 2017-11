(AM) Medran en Galicia os delitos contra a liberdade sexual, pero segue como cuarta autonomía con menos criminalidade

Galicia mantense como cuarta autonomía con menor taxa de criminalidade no seu balance correspondente ao nove primeiros meses do ano, a pesar de aumentar, en relación co mesmo período do ano anterior, delitos como o tráfico de drogas, un 16,2%, ou contra a liberdade sexual, un 11%, segundo expuxo o delegado do Goberno, Santiago Villanueva.

En rolda de prensa, xunto ao xefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez, e o xeneral xefe da XV Zona da Garda Civil, Ángel Alonso, Villanueva destacou o descenso un 20,4% dos delitos por subtracción de coches ou dun 11,4% os roubos con forza en domicilios, establecementos e outras instalacións.

Mentres, os homicidios dolosos e asasinatos consumados mantivéronse na mesma cifra, 10 nos nove primeiros meses do ano, o mesmo número que o ano anterior. Tamén se rexistrou o mesmo número de homicidios e asasinatos en grao de tentativa, un total de 22.

En particular, o delegado do Goberno subliñou o descenso en 0,3 puntos da taxa por cada mil habitantes respecto de 2016. Así, de xaneiro a setembro situouse en 27,1 puntos, o que sitúa a Galicia como a cuarta comunidade máis segura de España, que mantén a taxa en 43,3 puntos.

INFRACCIÓNS PENAIS

En total, producíronse 55.478 infraccións penais, 820 menos que no mesmo período do ano anterior. Isto supón un descenso do 1,5%, segundo remarcou Villanueva, quen destacou o descenso xeneralizado en todas as provincias galegas.

Así, na Coruña, o total de infraccións penais pasou de 24.532 a 24.470, un 0,3% menos, mentres que a taxa de criminalidade situouse en 29. En Lugo, cunha taxa de criminalidade de 20,7 puntos, as infraccións penais descenderon un 2,3% con 5.283 infraccións penais fronte ás 5.406 do mesmo período de 2016.

En Ourense, a taxa de criminalidade descendeu a 22,7 puntos fronte ao 23,3 do mesmo período de 2016. O total de infraccións penais pasou de 5.574 a 5.318.

Na provincia de Pontevedra, a taxa de criminalidade baixou 0,7 puntos situándose no 28,5. As infraccións penais ascenderon a 20.407 nos meses comprendidos entre xaneiro e setembro fronte aos 20.786 do ano anterior.

MÁIS OPERACIÓNS POLICIAIS

En relación co aumento dos delitos vinculados co tráfico de drogas, que pasaron de 253 a 294, o delegado do Goberno vinculou este dato co feito dun incremento dos operativos por parte da Policía Nacional e Garda Civil.

Neste contexto, situou o último operativo desenvolvido en Ferrol e Arteixo (A Coruña), cunha rede dedicada á venda, principalmente, de haxix, pero tamén outros levados a cabo en Ourense, Monforte ou no barrio coruñés de Eirís nos últimos meses.

Tamén destacou as detencións por roubos levadas a cabo en municipios como Santiago e a súa comarca, ademais doutros como Vilagarcía e Nigrán, en Pontevedra.

En relación co aumento dos delitos vinculados coa liberdade sexual, 363 fronte aos 327 do ano anterior, Villanueva dixo que, pese ao aumento, trátase de cifras "baixas".

Tamén indicou que adoitan producirse na "contorna social" da vítima e en lugares de lecer polo que instou á "concienciación" nesta materia. A estas cifras, súmanse os 36 casos de agresión sexual con penetración, dez máis que o ano pasado nas mesmas datas.

Por outra banda, alertou do aumento de estafas, 454 no nove primeiros meses do ano. Destes, case 200 estiveron relacionados co comercio electrónico.