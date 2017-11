O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, trasladou o seu "respecto" polo dereito a folga dos alumnos, aínda que considerou "antigas" e mesmo "políticas" as reivindicacións e consignas da convocatoria de paro celebrada este xoves.

A preguntas dos medios, Rodríguez considerou que esta protesta debe verse "nese contexto máis aló do educativo" ao estar convocada por unha organización xuvenil, Erguer, que está "vinculada" a un partido político, en alusión ao BNG.

O conselleiro rexeitou estas "formulacións" tendo en conta os traballos no ámbito estatal para tentar lograr un pacto educativo, e defendeu que os parámetros de calidade, equidade e igualdade de oportunidades do ensino galego "están claramente mellorando".

Sobre a subcomisión creada para alcanzar o mencionado pacto educativo, Rodríguez recoñeceu que "unha serie de asuntos de gran potencia concentraron a atención política", como a situación de Cataluña, aínda que destacou as "múltiples comparecencias" e achegas para tentar deseñar "sen présa nin sen pausa" esa "arquitectura común".

Neste sentido, apostou por "pór as luces longas" e "mirar cara a adiante" para frear a sucesión constante de leis orgánicas de educación, e que as diferentes visións que participan no proceso "poidan sentirse cómodas" nun novo modelo.

Sobre a protesta tamén se pronunciou Juan Viaño, o reitor da Universidade de Santiago (USC), quen lembrou que a iniciativa da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE) logrou "desactivar" que as titulacións pasen a impartirse en tres anos, abrindo esa posibilidade unicamente para os graos de nova creación.

En resposta a estas declaracións, Iria Figueroa (de Erguer) reivindicou que a súa organización é "completamente independente" e "non ten nada que ver" con ningún partido, ironizando coa "antigüidade" das súas reivindicacións a pesar de que a Lomce "está vixente" e aplicándose en todo o Estado.