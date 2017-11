O PSdeG denunciou este xoves "un uso abusivo" da denominada lei de acompañamento dos orzamentos, a través da cal a Xunta modificou xa un total de 396 cuestións de 70 normativas que non gardan relación con cuestións fiscais ou financeiras.

Quiroga e Rodríguez Rumbo (PSdeG) en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Diso deu conta en rolda de prensa a deputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo, quen, en compañía do seu compañeiro de escano José Antonio Quiroga, presentou as emendas do seu grupo á lei de acompañamento das contas autonómicas para 2018.

Após criticar o recurso a un procedemento que dificulta a "transparencia" e o debate das distintas cuestións ás que incumbe --Manuel Fraga utilizouno en sete ocasiones e Alberto Núñez Feijóo, en seis, por ningunha de Emilio Pérez Touriño--, a parlamentaria cercedense apuntou que a norma que acompaña aos orzamentos do ano próximo modifica 20 leis, das cales 12 foron promovidas polo actual Goberno galego.

Fronte a iso, os socialistas presentarán preto de 70 emendas para tentar, entre outras cuestións, que os gastos destinados a paliar os danos dos incendios sexan deducibles no IRPF e que a Xunta achegar financiamento para os servizos sociais que descarga sobre os concellos.

Máis centrado no ámbito rural, o tamén secretario de Organización do PSdeG detallou que as súas achegas teñen por obxectivo mellorar a prevención dos incendios forestais, así como os usos do chan e a ordenación territorial.

COMUNIDADES DE MONTES E FRANXAS DE PROTECCIÓN

Así pois, os socialistas piden "incentivar" a constitución de comunidades veciñais para "loitar contra o abandono do monte", ademais de ampliar o labor do Banco de Terras para que poida asumir a xestión deste tipo de montes no caso de que lle sexa requirido.

Tamén reclaman a ampliación da franxa de protección de vivendas fronte aos incendios forestais, para que pase dos 50 metros actuais aos 100 que se impuxeron durante a etapa do bipartito, co obxectivo de "evitar problemas".

En paralelo, solicitan adiantar a maio a data límite de xestión da biomasa e de retirada de árbores e expoñen crear unha nova axencia pública, centrada na protección do monte, que poida "vehiculizar" os labores concretos e as axudas específicas.

Outra das emendas das que informou o deputado lucense consiste en que as axudas para casos de incendios non se vinculen á existencia de intencionalidade, pois implica que se "dilaten" no tempo.