O PPdeG pon a Feijóo a repartir carnés de afiliación

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, anunciou que a próxima semana, o sábado 25 de novembro, o partido celebrará unha entrega de carnés na que aspira a reunir a todos os que, nos últimos meses, uníronse á formación. Polo momento, está confirmada a asistencia duns 180 novos afiliados e prevé acudir o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo con mozos emigrantes no seu último mitin en Arxentina | Fonte: cronicasdelaemigracion.com

En rolda de prensa, Tellado concretou que o PPdeG rolda os 100.000 afiliados --unha cifra que lle acompaña nos últimos anos, xa que tamén hai baixas, por exemplo, por falecemento-- e cifrou nunhas 600 novas afiliacións as rexistradas no últimos catro meses. Sobre o perfil, "non se pode establecer "un estereotipo", xa que se afiliaron mozos e tamén persoas de "mediana e avanzada idade".

Iso si, o dirixente popular reivindicou que o feito de que se produciran todas estas afiliacións reflicte que o partido "está moi vivo" e ligou o incremento a que o PPdeG e o Goberno que lidera Alberto Núñez Feijóo sitúanse como "sinónimo de estabilidade" fronte ao que sucede noutras autonomías como Cataluña.

No evento programado para o 25, Feijóo e os presidentes provinciais e outros cargos serán os que realicen a entrega, tendo a oportunidade de dar "cara a cara" as "grazas" a "todos e cada un dos que queiran participar". "O proxecto do PPdeG está máis vivo que nunca", insistiu, convencido de que o acto será "unha gran festa" para a súa organización, tanto polas dimensións como pola "alegría" que produce aos populares.

"O PARTIDO QUE MÁIS SE PARECE A GALICIA"

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Non en balde, considera que o PPdeG é "a única formación" que en Galicia "pode permitirse xuntar a varios centenares de novos afiliados para celebrar a súa unidade e a ilusión compartida" de ser "parte dun mesmo proxecto político".

"E mentres sigamos tendo novos afiliados así de ilusionados, seguiremos sendo o partido que máis se parece a Galicia por moito tempo", sentenciou, e remarcou que o PPdeG é o partido "máis importante" da comunidade porque así o queren os galegos, "que cada vez que se abren as urnas" confían nos populares.

Finalmente, subliñou que a "forza" do partido que lidera Feijóo reside nos seus afiliados porque "en cada recuncho" de Galicia "hai sempre un afiliado do PP disposto a coller a bandeira das ideas, principios e valores" do partido.