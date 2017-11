O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, sumouse este xoves á "satisfacción" expresada pola Xunta ante as indemnizacións pola catástrofe do 'Prestige'.

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Manifestouno despois de transcender que a Audiencia Provincial da Coruña fixou unha indemnización de máis de 1.600 millóns de euros polos danos ocasionados pola catástrofe do 'Prestige', dos que a maior contía, 1.573 millóns, corresponden ao Estado español polos danos patrimoniais, ambientais e morais.

O auto de execución da sentenza ---que recolle unha contía moi inferior á que a Fiscalía estableceu no xuízo por danos, 4.328 millóns de euros para España, un total de 4.442 millóns incluíndo os provocados ao litoral francés-- tamén fixa un pago de 61 millóns a Francia e outros 1,8 millóns á Xunta de Galicia polos gastos de reciclaxe do fuel.

Tellado recalcou que a Xunta xa se pronunciou e que o auto ratifica que houbo danos. Tamén lembrou que houbo un fallo en 2014 co que o Executivo autonómico non estaba de acordo e que foi recorrido.

"E finalmente hai este fallo co que nós estamos satisfeitos e de acordo", resolveu.