O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, interpretou este xoves o paso dado por Pachi Vázquez, exlíder dos socialistas galegos, de optar a liderar o PSOE na provincia de Ourense, como unha mostra de que "volve o PSOE de sempre". "Volve o PSOE ás andadas", dixo.

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa en Santiago, na que foi preguntado respecto diso, reflexionou que situacións deste tipo reflicten que, no breve tempo transcorrido desde que Gonzalo Caballero tomou as rendas do PSdeG, demostrouse "que o partido segue sendo o vello partido" de "as loitas de sangue entre 'Caballeros'" ou dos enfrontamentos "entre familias políticas en Ourense ou A Coruña".

"Teño a sensación de que estamos ante o PSOE de sempre, o vello, o que non dá a cara nin colabora coas institucións", reflexionou, antes de sinalar que "hai comportamentos cuestionables" como "montar dúas xestoras en dúas provincias onde non ten o control do partido".

"Xestoras para que lle dirixan congresos que os seus afíns parece que non poden gañar", esgrimiu, antes de desexar "sorte" ao PSdeG. "E dígoo en serio, porque cada vez que ao PSOE lle vai mal, é unha boa oportunidade para os populistas, para as mareas de Podemos", sentenciou.

Finalmente, o popular manifestou o seu desexo de que os socialistas se "rexeneren, rearmen e se presenten como alternativa". "Pero é un partido á deriva no que nin os seus respectan o liderado de Caballero", concluíu.