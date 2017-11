A Xunta confirma que un dos petróglifos analizados sufriu danos por mor dos incendios de outubro

A directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Ínsua, sostivo este xoves que só un entre a decena de petróglifos analizados sufriu danos por mor dos incendios que arrasaron Galicia o pasado mes de outubro.

Diso deu conta en comisión parlamentaria o alto cargo da Consellería de Cultura, quen apuntou que un conxunto "destacable" integrado por varias rocas si presenta "afectación" no gravado e desprendementos na roca por culpa das altas temperaturas.

"Está en observación", manifestou, mentres sinalou que polo momento foron supervisados por técnicos algo máis dunha decena de xacementos. En concreto, apuntou que estes bens non sufriron danos significativos a pesar de que a súa contorna está "totalmente queimado".

Devandito isto, requiriu información de concellos e asociacións para seguir coas comprobacións; mentres a deputada do BNG Olalla Rodil, quen introduciu o asunto na Cámara, propuxo cruzar os datos do territorio queimado cos do patrimonio existente.

Así mesmo, reclamou que se destinen máis recursos para protexelo, ao que a directora xeral admitiu que a limpeza do monte "é fundamental". E é que, nas zonas onde se interveu en vésperas dos incendios, os danos foron "case inexistentes".