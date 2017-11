Santander traslada aos sindicatos que parte do cadro de Popular en Orillamar (A Coruña) será externalizado

O Santander trasladou aos representantes dos traballadores que parte do cadro de Popular nas oficinas da rúa Orillamar, na Coruña, verase afectado pola externalización, de modo que pasará a unha das empresas do grupo, segundo informaron fontes sindicais a Europa Press.

Banco Pastor-Grupo Banco Popular | Fonte: Europa Press

En concreto, trátase de traballadores da unidade de desenvolvemento tecnolóxico (que en total son 29), que, de cumprirse o estipulado nesta fase inicial das negociacións, pasarían á empresa do Santander de tecnoloxías e operacións.

Con todo, a dirección comunicou que non contempla para A Coruña a mobilidade forzosa, de modo que "Orillamar non pecha" e quedará adherida ao Santander, aínda que cun número diferente de empregados, ao termo da negociación.

O banco entregou este xoves a documentación que é requisito legal no inicio do período oficial das negociacións do expediente de regulación pola integración dos seus servizos centrais.

ESIXEN "BOAS CONDICIÓNS"

Segundo as fontes consultadas, a entidade afirmou que estudará rebaixar a idade das prexubilacións, establecidas inicialmente a partir dos 58 anos.

Esta é unha das principais reivindicacións de UXT, que aspira a que as saídas sexan maioritariamente voluntarias e "con boas condicións", segundo explicou o representante de Pastor na central, Javier Castro.

Para toda España, segundo o comunicado a semana pasada, a entidade financeira expón 1.580 despedimentos e, a maiores, outras 585 recolocaciones noutras compañías do grupo.

No caso da comunidade galega, os centros afectados do Popular serán o Cantón e Orillamar na Coruña e Praza de Vigo en Santiago (onde traballa un cadro dunhas 10 persoas dedicadas a negocio inmobiliario e falta de pagamentos).

Na capital herculina, nas súas oficinas da rúa Orillamar, funcionan catro departamentos diferenciados: un de apoio administrativo, con 36 traballadores; un centro de posfirma hipotecaria, con outras 39 persoas; un de desenvolvemento tecnolóxico, con 29; e un último de xestión de operacións de activo, con 53. En total, 157 empregados, segundo as cifras que achegan os sindicatos.

A CIG, que foi excluída do proceso negociador este luns xunto coas organizacións ELA e LAB, xa fixo un chamamento a unha nova mobilización fronte aos Cantóns para o vindeiro xoves, 23, coincidindo coa data na que volveron a ser convocados os representantes dos traballadores.