O alcalde de Vilalba (Lugo), Agustín Baamonde (PP), dubida de que apareza o busto do expresidente Manuel Fraga situado na Alameda da súa localidade natal e que desapareceu na madrugada do martes ao mércores.

"Esta vez non parece unha falcatruada, parece que llo levaron para non devolvelo, para que non apareza", esgrimiu o rexedor, en declaracións a Europa Press, antes de incidir en que, a diferenza de anteriores ocasións, leváronllo "limpamente" do pedestal.

Remarcou que non houbo tampouco ningunha reivindicación nin pintada, polo que parece "obra de profesionais".

Aínda que aínda alberga esperanzas de que poida aparecer --activouse unha investigación despois de que operarios do Consistorio decatásense da súa falta--, o rexedor baralla a posibilidade de que se poida realizar unha réplica que sexa máis fácil de fixar ao pedestal que a estatua de bronce e que dificulte o seu roubo.

OUTRAS DESAPARICIÓNS E ATAQUES VANDÁLICOS

Esta non é a primeira vez que desaparece na localidade lucense o busto de Fraga, que en ocasións anteriores foi recuperado e reposto no seu lugar.

Ademais, a estatua sufriu numerosos actos vandálicos. En marzo deste mesmo ano apareceran pintadas no busto e tamén na fachada da casa natal do expresidente, situada na céntrica Rúa da Pravia de Vilalba.

En xuño de 2016, o busto e o pedestal sobre o que se atopa na Alameda foron derrubados.