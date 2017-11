Unanimidade na Cámara para pedir á Xunta que siga difundindo a obra de Pondal no centenario da súa morte

Todos os grupos con representación no Parlamento sumaron este xoves os seus votos para pedir á Xunta que siga poñendo en marcha iniciativas de difusión e conmemoración da figura e a obra de Eduardo Pondal no centenario do seu falecemento.

Este acordo pechouse en comisión parlamentaria a instancias da deputada do PSdeG Dolores Toja, quen propuxo que o Goberno galego subscriba convenios para este fin coa fundación que leva o nome do escritor e poeta de Ponteceso (A Coruña).

Após unha transacción cos outros grupos, o texto que foi aprobado ábrese tamén á colaboración do Executivo autonómico con outras fundacións de escritores do Rexurdimento para programar actividades diversas que permitan pór en valor o seu legado social.

En paralelo, na mesma comisión, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, respondeu ao deputado do PPdeG Moisés Rodríguez que a promoción exterior da literatura galega é "unha prioridade" para o seu departamento.

Así é que, segundo as súas propias palabras, impúlsase a presenza das principais editoriais e autores nas feiras máis importantes de todo o mundo, así como en numerosas actividades de divulgación que se programan tanto en Galicia como no estranxeiro.