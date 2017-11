Falece o condutor dun vehículo tras chocar cun muro despois de saírse da vía en Meira (Lugo)

Un home faleceu na noite do xoves no concello lucense de Meira tras impactar contra un muro despois de saírse da vía pola que circulaba.

Segundo informou o 112 Galicia, ademais, debido ao impacto, o vehículo no que viaxaba a vítima precipitouse por un desnivel. Así o relataron os efectivos de Protección Civil da localidade que se desprazaron ao momento despois de ser alertados polo servizo de emerxencias.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) tivo constancia do accidente ás 21,45 horas do xoves pola chamada dun particular, que indicou que un coche se saíu da vía na estrada LU-750, sobre o quilométrico 1, en Meira, e que había persoas feridas.

De inmediato, o 112 requiriu a intervención dos facultativos sanitarios, que nada máis chegar ao momento só puideron confirmar o falecemento do único ocupante do vehículo.

Ademais do persoal sanitario, os axentes de Tráfico, membros do GES da Pontenova e efectivos de Protección Civil da localidade, desprazáronse até o lugar despois de ser alertados polo 112 Galicia.

Do mesmo xeito, requiriuse a intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada, que se encargou da limpeza da vía.