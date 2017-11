Afectadas seis persoas por inhalación de fume por mor dun incendio nunha nave industrial en Silleda (Pontevedra)

Seis persoas resultaron afectadas por inhalación de fume por mor dun incendio ocorrido nunha nave industrial, das cales cinco foron evacuadas polos servizos sanitarios, debido a un incendio rexistrado nunha nave industrial no municipio de Silleda (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, cinco dos afectados foron evacuados polos servizos sanitarios de urxencia ao centro de saúde da localidade, mentres que un sexto afectado recibiu atención in situ polos facultativos e desprazouse polos seus propios medios a un centro sanitario.

Sobre as 18,50 horas do xoves un particular alertou ao 112 Galicia de ardía unha nave dedicada ao despezamento de pezas de coches no lugar de Negreiros, no concello pontevedrés de Silleda. Ao mesmo tempo, outros alertantes chamaron para informar da pouca visibilidade na estrada N-525. Así, aseguraron que había moito fume na estrada e afectaba á circulación.

O 112, após recibir a chamada do primeiro alertante, puxo en marcha un operativo no que participaron os servizos sanitarios, os Bombeiros de Ou Deza, axentes da Guardia Civil e efectivos de Protección Civil. Tamén informou da situación ao persoal do servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

Sobre as 21,00 horas do xoves os Bombeiros comunicaron a extinción do lume na súa totalidade e ratificaron que ardeu a nave parcialmente debido ao incendio. As chamas tamén afectaron o tellado do inmoble.

O servizo de emerxencias explicou que todo parece indicar que unha faísca saltou dun dos aparellos que os traballadores manipulaban nese momento a un turismo co cal traballaban situado no exterior do recinto e estendeuse, á súa vez, á primeira planta da nave onde había diversas pezas inflamables e produciuse así o incendio.