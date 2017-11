Tres detidos en Pontevedra nunha operación internacional antidroga e intervidos 870 quilos de cocaína en Galicia

Tres persoas foron arrestadas na provincia de Pontevedra no marco dunha operación internacional antidroga con 40 arrestados na que, ademais, foron intervidos 870 quilos de cocaína en Galicia, do case catro toneladas interceptadas no operativo.

Operación Ventus con detidos en Galicia | Fonte: Europa Press

Fontes da investigación explicaron a Europa Press que, aínda que este tres acodes foron interceptadas e detidas na provincia de Pontevedra, tiñan o seu domicilio e unha autocaravana oculta que usaban para transportar a droga no municipio coruñés de Vedra.

Segundo informa o Instituto Armado, a Guardia Civil, no marco de denominada 'Operación Ventus', coordinada por Europol E Eurojust, e na que colaboraron a DEA estadounidense, a Oficina Alemá de Investigación Aduaneira (ZKA), a Policía Alemá, os Carabinieri italianos e a DGST Marroquí, procedeu á detención de 40 persoas --34 homes e seis mulleres de nacionalidades española, británica, marroquí--, pertencentes a unha organización internacional dedicada ao tráfico de cocaína e branqueo de capitais. As detencións realizáronse nas localidades de Xirona, Pontevedra, Madrid, Melilla e Marrocos.

Así mesmo, interveuse un total de 1.270 quilogramos de cocaína e de máis de 13 millóns de euros en efectivo, ademais de numerosos bens mobles e inmobles propiedade dos investigados en España, así como 2.580 quilogramos de cocaína en Marrocos por parte da DGST marroquí, logrando desta maneira desmantelar unha "importante organización criminal" afincada en España e Marrocos e dirixida desde Venezuela por un cidadán español que se atopa en busca e captura.

Igualmente, interveuse 18 vehículos entre os que se atopa unha autocaravana utilizada para o traslado da droga e tres embarcacións. As mesmas fontes indican que se estima que a cocaína incautada podería alcanzar no mercado español a cantidade de máis de 103 millóns de euros.

A operación iniciouse no 2016 cando se tivo coñecemento da existencia dun grupo de persoas que supostamente se dedicaba ao tráfico de drogas para o que utilizaba embarcacións de recreo tipo "veleiro", desde a localidade de Denia (Alacante).

Froito desta información, os axentes interceptaron unha destas embarcacións procedente de Venezuela e que tiña como destino o Porto de Cádiz, a cal portaba 400 quilogramos de cocaína ocultos nun dobre fondo practicado nunha zona da proa da embarcación que recubriron con ferros de chumbo para dificultar o seu descubrimento.

ORGANIZACIÓN

A partir desta intervención e do estudo da documentación intervida, púxose ao descuberto a existencia dunha organización internacional de narcotráfico que introducía de forma periódica cocaína con "novos procedementos".

Posteriormente, púidose constatar que a rede contaba con varios colaboradores no País Vasco, e que os xefes da organización desprazábanse desde Sudamérica até España para realizar funcións concretas, entre as que se atopaba a recollida dos beneficios da venda da droga para o seu traslado físico a Venezuela.

Igualmente, púidose determinar que a organización creara en España dúas estruturas criminais independentes, a primeira afincada no País Vasco, encargada de introducir e distribuír as partidas de cocaína que enviaban por vía marítima, e a segunda, fincada en Melilla, encargada de blanquear o diñeiro.

Coa colaboración da Oficina da DEA en Madrid, púidose coñecer que un dos principais colaboradores do grupo desprazouse desde Venezuela a España para dirixir, en colaboración co grupo de Melilla, as recollidas do diñeiro.

Das informacións facilitadas, púidose situar a esta persoa na localidade de Rivas Vaciamadrid, polo que a Guardia Civil estableceu un dispositivo para a súa localización. Así, descubriu que esta persoa era o encargado das recollidas de diñeiro do grupo melillense, e que para lograr os seus obxectivos sen levantar sospeitas creara un armazón empresarial dedicado a cómpraa venda de mobles de madeira en España, enviando a mercadoría a Venezuela vía marítima en colectores.

DOBRES FONDOS

Este sistema permitíalle ocultar o diñeiro, xeralmente en billetes de 200 e 500 euros en dobres fondos dos mesmos. Nunha intervención logrouse interceptar máis de oito millóns de euros en efectivo no porto de Valencia, indica a Benemérita.

Outras das formas de trasladar o diñeiro consistía en utilizar a persoas con escasos recursos económicos. Estas persoas ocultaban o diñeiro entre as súas pertenzas. Logrouse interceptar máis de catro millóns de euros en voos que saían desde Málaga ou Melilla con destino a Venezuela.

Así mesmo, o xefe do grupo asentado en Melilla, era un cidadán español que dirixía as operacións desde a localidade de Frankfurt (Alemaña), onde baixo a cobertura de cómpraa-venda de vehículos, blanqueaba o diñeiro do narcotráfico para a organización venezolana principal.

A detención desta persoa en Alemaña realizouse grazas á "estreita colaboración da DGST marroquí", indica o Instituto Armado, cando esta persoa pretendía fuxir a Venezuela para esconderse após as detencións practicadas en Marrocos onde se desarticulou a rede internacional de tráfico de cocaína.

DROGA EN GALICIA

Durante o desenvolvemento da operación, os axentes interviñeron tamén en Galicia 870 quilogramos de cocaína que estaban ocultos nunha vivenda, e que se pretendían distribuír ao Reino Unido a través das provincias de Alacante e Xirona. Este subgrupo da rede utilizaba para o transporte da droga un auto caravana e vehículos lanzadeira para evitar ser detectados.

Doutra banda, na localidade de Lloret de Mar (Xirona), localizouse un habitáculo oculto baixo terra, onde esconderan 120 quilogramos de cocaína. Esta partida de droga ía ser levada até Alacante para ser distribuída oculta en camións a Reino Unido.

Grazas á detención do xefe en Alemaña, posteriormente foron arrestadas 15 persoas máis que conformaban a organización e realizáronse numerosos rexistros domiciliarios en distintas localidades da península e Melilla.

Europol apoiou a investigación desde maio de 2016 proporcionando soporte analítico, así como despregando unha oficina móbil durante a fase final das detencións en Melilla, resaltan as mesmas fontes. O equipo móbil facilitou o intercambio de información en tempo real, a análise da información obtida e a identificación de vínculos transnacionales con outras organizacións criminais.

Os efectos intervidos superan os 14 millóns de euros e requiriuse da Oficina Recuperación e Xestión de Activos do Ministerio de Xustiza a colaboración na localización e xestión dos bens propiedade dos investigados.

A operación foi levada a cabo por axentes da Guardia Civil, adscritos á Unidade Central Operativa (ECO Alacante) e as Comandancias de Melilla e Madrid, baixo a dirección do titular do Xulgado de Instrución número 3 de Alacante.