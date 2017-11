Investigadas 62 persoas en 11 provincias, entre elas Lugo e Pontevedra, nunha fraude por cobros indebidos de pensións

Axentes da Policía Nacional levaron a cabo en todo o territorio nacional, incluídas as provincias de Lugo e Pontevedra, a 'Operación Libitina', dirixida contra o cobro indebido de pensións do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). O operativo saldouse con 19 persoas implicadas de 62 investigadas e case dous millóns de euros defraudados.

As investigacións comezaron a principios deste ano mediante o requirimento de actuación á Sección de Investigación da Seguridade Social por parte do Instituto Nacional da Seguridade Social, coa información obtida das entidades financeiras a requirimento da Tesouraría Xeral a Seguridade Social na súa condición de pagador, ao detectar varios casos nos que seguía abonándose as mensualidades da prestación a persoas falecidas.

Os seus actuais perceptores, mediante a simulación ou falseamiento da vivencia das persoas mortas, "seguían beneficiándose desta axuda económica", destaca a Policía Nacional nun comunicado.

Unha vez confirmada a existencia destas irregularidades delituosas, por parte da Sección de Investigación da Seguridade Social coordinouse un dispositivo policial que englobaba ás provincias de Alacante, Almería, Cantabria, Córdoba, As Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra e Valencia, que culminou coa implicación dos investigados por delitos de fraude de prestacións, estafa e falsidades documentais.

Así, revisáronse 27 expedientes e 62 persoas foron investigadas, das que resultaron implicadas 19 delas pola fraude de 1.932.211,2 euros ao Instituto Nacional da Seguridade Social. Os responsables do delito resultaron ser familiares das persoas falecidas, sendo estes principalmente irmáns, fillos e sobriños.

A Policía explicou, ademais, que en certos expedientes os causantes da actividade delituosa atopábanse xa falecidos, "polo que aínda que se deu conta ao xulgado, non se puido tomar declaración a ningún responsable".

En todos os casos realizouse un informe patrimonial das persoas implicadas, co fin de que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social poida solicitar o embargo daqueles bens que considere oportuno, ou no seu caso o xulgado que entenda de cada unha das causas poida utilizalos co fin de cubrir as responsabilidades oportunas.

CASOS

A Policía Nacional resalta o caso dunha pensionista da Comunidade de Madrid que estivo a cobrar 31 anos a súa prestación unha vez falecida, desde marzo do ano 1985 até outubro de 2016, cun montante total de 173.170,43 euros defraudados.

"O pago da prestación facíase nunha entidade bancaria, na que a filla da falecida estivo domiciliando recibos ordinarios e sacando o diñeiro que consideraba necesario para os seus gastos, enganando á Administración de todas as formas posibles", denuncia a Policía.

"Para ese ardid solicitou diversos certificados de Fé de Vida da súa nai falecida no Rexistro Civil de Madrid, entregando estes documentos posteriormente á entidade bancaria e á Seguridade Social, co único fin de poder seguir beneficiándose da pensión da súa nai", engade.

Noutras ocasións entregaba fotocopia do Documento Nacional de Identidade da falecida, xunto co seu, co único fin de acreditarse como acode facultada da súa nai, como cando necesitou porse como autorizada na conta bancaria onde se cobraba a pensión.

MOTIVOS

Entre as motivacións máis comúns inclúese, relata a Policía, a de non saber que non tiñan dereito a seguir percibindo ese diñeiro, que llo dixeron á entidade bancaria pero como seguían cobrándoo facían o uso do mesmo, así como que "a vida está moi mal e o seu diñeiro legal non chegaba para poder manterse no día a día".

"A máis insólita foi a que unha muller manifestou ante os policías actuantes, cando ao ser preguntada polo motivo polo que seguía facendo uso da pensión da súa nai falecida, contestou que aínda non asumira o falecemento da súa nai e por tanto consideraba que aínda lle correspondía o cobro legal da devandita pensión", subliña a Policía.

COLABORACIÓN

Todas as mensualidades abonadas con posterioridade ao falecemento do titular da prestación reclamáronse ás entidades financeiras onde tiñan abertas as contas do titular falecido. Estas, ao longo das actuacións, mostraron "a súa estreita colaboración", valora a Policía, que deu como resultado a recuperación dunha elevada porcentaxe dos fondos abonados após o falecemento do titular.

"A contía retrocedida, e por tanto recuperada para as arcas do Estado, supuxo un monto total aproximado dun millón de euros", apuntan as mesmas fontes.

DESENVOLVO

As investigacións foron desenvolvidas por axentes da Sección de Investigación da Seguridade Social da Brigada de Delincuencia Económica e Fiscal incardinada na Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Comisaría Xeral da Policía Xudicial-Policía Nacional, en colaboración coas Xefaturas Superiores de Andalucía Occidental e Oriental, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia.

Nas investigacións tamén se contou coa colaboración especial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e o Instituto Nacional da Seguridade Social.