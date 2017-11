A cadea hoteleira Hotusa traslada a súa sede social a Madrid

Grupo Hotusa, a maior cadea hoteleira de Cataluña, cuxo director xeneral é o chantadino Amancio López, trasladou a súa sede social de Barcelona a Madrid, segundo figura nos rexistros do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) na súa edición do xoves.

Hotel Eurostars Madrid Tower | Fonte: Europa Press

En concreto, a sociedade Hoteis Turísticos Unidos S.A., Hotusa Hotels, situou o seu novo domicilio social no número 24 da rúa Xaudaró da capital española.

O grupo catalán segue os pasos doutras empresas do sector turístico como eDreams Odigeo, Derby Hotels ou Volotea. Un total de 2.540 empresas trasladaron a súa sede social desde Cataluña a outras rexións de España entre o 2 de outubro e o 15 de novembro.

Actualmente, conta cunha carteira de 150 establecementos (80 baixo a marca Eurostars Hotels e 40 da cadea Exe Hotels), factura máis 1.000 millóns de euros ao ano e conta emprega 4.000 traballadores. Desenvolve a súa actividade en máis de 100 países e dispón de oficinas en París, Londres, Roma, Lisboa, Buenos Aires e Bangkok, ademais de Barcelona (C/Mallorca, 351).

Grupo Hotusa foi fundado en 1977 por un grupo de tres hoteleiros de Barcelona e cunha carteira de apenas tres establecementos. O obxectivo era prestarse servizos de forma conxunta e, á vez, competir en pé de igualdade coas principais cadeas hoteleiras a escala internacional.

Con Amancio López Seijas liderando o grupo, puxo en marcha un ano despois o embrión do que hoxe é o seu central de reservas, Keytel, e comezou a incorporar os primeiros establecementos asociados. En 2011 a súa división de explotación hoteleira vive un proceso de expansión e supera a barreira de 100 establecementos.

En 2015 o Grupo Hotusa estreou nova sede central en Barcelona nun edificio histórico, a antiga fábrica de Myrurgia. Un ano despois a súa área hoteleira pasa a denominarse Eurostars Hotel Company. O grupo articúlase ao redor de dúas grandes áreas: a turística (integrada por diferentes sociedades orientadas á prestación de servizos de distribución, comercialización e mercadotecnia a establecementos hostaleiros) e a hostaleira.

O Consello de Ministros concedeu en 2013 a Medalla ao Mérito Turístico 2013 a Amancio López Seijas polo seu labor no grupo hostaleiro, que en 2008 recibiu o Premio Príncipe Felipe á Excelencia Turística pola súa contribución ao incremento da competitividade da industria turística española. O hoteleiro Amancio López presidiu de 2013 a 2016 a Alianza para a Excelencia Turística, Exceltur, o 'lobby' turístico español.