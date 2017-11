Efectivos de emerxencias buscan en Galicia a tres persoas tras desaparecer un octoxenario de Barbadás (Ourense)

A desaparición dun home de 86 anos de idade da Valenzá, no municipio ourensán de Barbadás, eleva a tres os dispositivos de procura activos este venres en Galicia. Así, tamén se buscan a outros dous homes maiores en Poio (Pontevedra) e Taboada (Lugo).

Foto do octoxenario desaparecido en Barbadás (Ourense) | Fonte: Europa Press

Segundo informaron a Europa Press fontes de Protección Civil, desde a tarde do xoves falta do seu domicilio de Altamira, A Valenzá, Ángel González Prieto, que padece Alzhéimer. En concreto, saíu da súa casa ás 19,30 horas cun chándal azul con raias brancas e un suéter morado e azul.

No dispositivo de procura participa, ademais dos efectivos de Protección Civil de Barbadás, axentes da Garda Civil, o GES de Pereiro, veciños e familiares do home. Polo momento, os labores céntranse nas inmediacións da vivenda do desaparecido.

DESAPARECIDO EN POIO

Por outra banda, efectivos de Garda Civil e de Protección Civil renovaron á primeira hora deste venres a procura de Francisco Rodiño Ucha, un home de 84 anos que falta do seu domicilio en Poio (Pontevedra) desde o pasado domingo.

Conforme informaron a Europa Press fontes da Garda Civil, que coordina o operativo, polo momento non houbo resultados como consecuencia da procura, que este venres ampliará o radio de procura.

Francisco Rodiño Ucha saíu ás 17,00 horas do domingo a dar un paseo polas inmediacións da súa casa en Ou Muiño, San Xoán de Poio, pero non regresou. A pista dada por unha parella levou a procura até os arredores do polígono industrial de Barro, na estrada que une Pontevedra e Vilagarcía, pero non obtivo resultados.

Ademais de en a contorna do polígono, o operativo busca nun radio de cinco quilómetros da vivenda do home, e está previsto que este venres se amplíe a área.

Así mesmo, o domingo espérase unha gran batida na que participarán máis efectivos e voluntarios co obxectivo de realizar unha procura "palmo a palmo" e rastrexar novas áreas.

SEN PISTAS EN TABOADA

Do mesmo xeito, segue tamén sen pistas a procura do octoxenario desaparecido no municipio lucense de Taboada, do que non se sabe o seu paradoiro desde as 18,00 horas do pasado luns, día 13 de novembro, cando foi visto por última vez na vivenda que comparte con outros familiares.

Fontes de Protección Civil explicaron que o radio de procura se ha ir ampliando desde a vivenda do home, nos arredores do monte de San Cristovo e esta é a zona que continuarán rastrexando en busca dalgún indicio.

O dispositivo mantense con efectivos da Garda Civil, de Protección Civil, brigada municipal e veciños voluntarios, aos que se sumaron os cazadores da zona, pero aínda non se atopou ningún rastro ou signo que arroxe luz sobre o camiño que puido seguir Alfredo Rodríguez Vázquez.

Concretamente, o home desapareceu da súa casa no lugar da Torre, na parroquia de San Mamede, do municipio de Taboada. Cando se perdeu de vista, levaba unha chaqueta cor verde e pantalón beis.