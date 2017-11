Detido un veciño de Nigrán (Pontevedra) por unha trintena de roubos

A Guardia Civil detivo a un veciño de Nigrán (Pontevedra), identificado como R.C.G., de 37 anos, ao que se lle atribúe a suposta comisión de 33 roubos cometidos durante os dous últimos anos, a maior parte deles en vivendas situadas no mesmo municipio de Nigrán.

Detido un veciño de Nigrán opr 33 roubos en vivendas. | Fonte: Europa Press

As investigacións, levadas a cabo por efectivos do Posto Principal da Guardia Civil de Baiona-Nigrán, iniciáronse o ano pasado con motivo do incremento dos roubos, todos eles con forza nas cousas, que se producía en determinadas zonas do municipio, fundamentalmente na parroquia de Camos.

A práctica totalidade dos roubos investigados ocasionáronse en segundas vivendas e os seus anexos. Tamén se rexistraron algúns en casas habitadas, que levaron a efecto cando non había ninguén no domicilio, nalgúns establecementos públicos (Casa Cultural, bar da Comisión de Montes) e en dúas igrexas da parroquia.

Por mor da información obtida na zona onde se produciron estes roubos e da análise dos resultados de todas as inspeccións que se realizaron nos inmobles polo Equipo Equipo Básico de Inspeccións Oculares do Posto de Baiona-Nigrán, ademais de concluír que o autor "coñecía perfectamente polo terreo onde actuaba", tamén se puido determinar que, na maioría dos casos, o acceso aos inmobles producíase utilizando o mesmo modus operandi.

Así, segundo o relata o Instituto Armado, o ladrón rompía unha xanela e, para iso, utilizaba sempre unha ferramenta das mesmas dimensións e características.

TENDA EN VIGO

As pescudas concluíron coa localización dunha tenda de compra venda de obxectos de segunda man en Vigo, onde a persoa que investigada como principal sospeitoso vendera algúns dos obxectos subtraídos.

Unha vez confirmadas as sospeitas, procedeuse á detención de R.C.G., de 37 anos e veciño de Nigrán, como presunto autor dun total de 33 roubos con forza nas cousas no mesmo municipio onde reside. En concreto atribúenselle 27 en domicilios, dous en igrexas e catro en establecementos comerciais.

Esta persoa, que conta cun "amplo historial por delitos contra o patrimonio", destaca a Benemérita, xa fora detida no ano 2004 por outra onda de roubos en vivendas, cometidos na mesma zona e de similares características.

O arrestado foi posto a disposición do Xulgado de Instrución número 4 de Vigo, que decretou a súa liberdade provisional con cargos.