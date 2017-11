Interceptado un condutor que circulaba en zig-zag e sen luces nunha zona de escasa visibilidade pola AP-9 en Ordes

A Guardia Civil interceptou a un condutor que circulaba "de forma temeraria" pola autoestrada AP-9 ao ir en zig-zag e sen luces nunha zona de escasa visibilidade ao seu paso polo termo municipal de Ordes (A Coruña). Ademais, obtivo resultado positivo na proba de alcoholemia, ao triplicar o máximo permitido para conducir.

Condutor interceptado na AP-9 que circulaba de forma temeraria. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, ás 8,40 horas deste venres tívose coñecemento no Subsector da Agrupación de Tráfico da Coruña, a través de varias chamadas de usuarios da AP-9, de que un vehículo Citröen Xsara de cor azul, que circulaba sentido Tui, ía sen luces a pesar da escasa visibilidade neses momentos debido á néboa existente e que a súa traxectoria era en forma de 'eses' ou zig-zag.

Por iso, iniciouse o protocolo de despregamento para localizar ao devandito condutor, no que interveu unha patrulla do Destacamento de Tráfico da Guardia Civil da Coruña, co fin de deter este vehículo e evitar un accidente de tráfico.

Este dispositivo interceptou na localidade de Ordes ao vehículo e, a pesar de que inicialmente fixo caso omiso dos sinais dos axentes, detívose ao vehículo e identificou o seu condutor, quen resultou ser o home, J.M.R.R., de 42 anos e veciño da Coruña.

Ao individuo cónstanlle antecedentes policiais por delito contra a seguridade do tráfico e na actualidade pesa sobre el unha suspensión temporal do permiso de condución.

ALCOHOLEMIA POSITIVA

Após ser sometido ás probas para a determinación do grao de impregnación alcohólica, obtivo un resultado positivo de 0,89 miligramos de alcol por litro de aire expirado, concreta a Benemérita.

Por todo iso, e ante a comisión de polo menos dúas ílícitos penais, o Equipo de Atestados e Informes pertencente ao Subsector da Coruña iniciou a instrución das correspondentes dilixencias policiais que serán entregadas en xulgado de Instrución de garda de Ordes.

POSIBLES SANCIONES

Tráfico indica que o condutor pode enfrontarse a penas de prisión de tres a seis meses ou cunha multa e a prohibición de conducir entre un e catro anos pola alcoholemia positiva.

Mentres, por conducir co permiso suspendido, enfróntase a de tres a seis meses de prisión, ou unha multa económica de 12 a 24 meses ou traballos comunitarios por un período de 31 a 90 días; así como, as sancións económicas que lle puidesen corresponder por condución temeraria ou conducir sen iluminación por tramo de escasa visibilidade, vía administrativa.

A Agrupación de Tráfico da Guardia Civil insiste en "a incompatibilidade do alcol e as drogas coa condución de calquera tipo de vehículo, debido ás fatídicas consecuencias que poden levar aparelladas".