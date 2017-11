Investigado un condutor interceptado a 182 quilómetros por hora nun vehículo con limitación a 90 pola A-54 en Lugo

A Guardia Civil investiga a un condutor que circulaba a 182 quilómetros por hora pola autovía A-54 ao seu paso polo termo municipal de Lugo nun furgón, que ten a velocidade limitada a 90.

Segundo informa o Instituto Armado, o Grupo de Investigación e Análise de Tráfico do Subsector de Tráfico da Guardia Civil de Lugo procedeu o pasado día 8 a informar os seus dereitos en calidade de investigado a un home de 46 anos de idade e veciño de Lugo, como presunto autor dun suposto delito contra a seguridade viaria "por conducir un vehículo superando os límites de velocidade establecidos".

Os feitos ocorreron o 21 de outubro á altura do quilómetro 12,100 da autovía A-54 (Lugo-Santiago) cando un furgón de repartición de pezas de automóbiles foi detectado por un Equipo Radar do Subsector de Tráfico de Lugo a 182 quilómetros por hora "cando a velocidade específica por tipo de vehículo está limitada a 90", concreta a Benemérita.

Ao non ser posible a identificación do condutor do vehículo nun primeiro momento, iniciouse unha investigación por parte do Grupo GIAT do Subsector de Tráfico de Lugo. Así, unha vez comprobados os feitos e realizadas as investigacións preceptivas, descubriu que o vehículo era propiedade dunha empresa afincada na localidade de Lugo.

Por iso, procedeuse a efectuar a lectura de dereitos como investigado a un dos administradores da empresa propietaria do vehículo, que, na súa declaración en sede policial, recoñeceu ser o condutor do vehículo.

Unha vez concluída a instrución das dilixencias, estas foron remitidas ao xulgado de Instrución de garda de Lugo.