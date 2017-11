A colisión dun taxi e un camión sáldase con dúas persoas feridas en Paderne (A Coruña)

Dúas persoas resultaron feridas despois de chocar un taxi e un camión de transporte de maquinaria este venres á altura de Obre no termo municipal coruñés de Paderne.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) tivo constancia do sucedido sobre as 10,00 horas deste venres a través dun alertante que indicou que os feridos eran o taxista e o acompañante.

Ademais de requirir a intervención dos servizos sanitarios, o 112 Galicia alertou aos Bombeiros de Betanzos, aos axentes de Tráfico e aos efectivos de Protección Civil.

Finalmente, os bombeiros, unha vez no punto, confirmaron que non foi necesario o emprego do material de excarceración, pero evacuaron a un dos ocupantes pola parte de atrás do vehículo coa axuda dunha padiola de pas do persoal sanitario.

Os dous feridos foron trasladados polo persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ao Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac).