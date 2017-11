BNG propón outra política fiscal para aumentar os fondos da Xunta en 135 millóns para sanidade, educación e cultura

O BNG presentou este venres as súas emendas transversais aos orzamentos da Xunta para 2018, que serán debatidos en pleno o vindeiro luns, e nas que propón unha política fiscal "verdadeiramente retributiva" que permita aumentar en 135 millóns os ingresos da Administración autonómica para destinalos a blindar a sanidade, a educación, políticas culturais e impulsar o plan de normalización lingüística.

Rueda do BNG | Fonte: Europa Press

As emendas que os nacionalistas galegos defenderán no hemiciclo foron presentadas este venres pola líder do BNG, Ana Pontón, e a deputada Noa Presas, quen tacharon as contas presentadas polo Goberno de Alberto Núñez Feijóo de "insuficientes", "regresivas" e froito dun "diagnóstico equivocado" da realidade dos galegos.

"O punto de partida é absolutamente erróneo. Somos tremendamente críticos coa distribución que fai dos fondos", manifestou Noa Presas, que defendeu "fortes cambios" nas políticas de ingresos como "un novo tipo na tarifa autonómica do IRPF para aplicalo ás rendas superiores a 120.000 euros para que pague máis quen máis ten". Ademais, tamén avogou por cambios nos impostos do patrimonio, un novo gravame ás grandes superficies ou suprimir as modificacións do de sucesións e doazóns.

Todo iso, segundo indicou, para destinar os recursos a "reverter os recortes sistemáticos en sanidade e cultura"; pór en marcha un plan de impulso da cultura galega, con 30 millóns de euros; así como destinar outros 15 millóns a aplicar o Plan xeral de normalización lingüística.

"COMBATER" A DESIGUALDADE

E é que, conforme sinalou Ana Pontón, as contas presentadas polos populares son "regresivas" e "consolidan o modelo dos recortes sociais e da precariedade" nun contexto "marcado polas desigualdades". "Temos varios indicadores que nos alertan de como a crise está a deixar cada vez unha Galicia máis desigual", manifestou.

Para "combater" estas diferenzas, Ana Pontón propuxo medidas como a creación dunha renda de garantía social ou incrementar en 100 euros o complemento autonómico das pensións non distributivas para "facer fronte a un agravio" como, na súa opinión, é o feito de que os galegos teñan as segundas pensións "máis baixas" do Estado.

Ademais, en materia económica e de creación de emprego, a líder dos nacionalistas galegos considerou necesario "abordar un cambio no modelo produtivo" a través de ferramentas como a existencia dunha banca pública galega que "corrixa os desequilibrios" e reinvista en Galicia os fondos dos galegos.

Tamén reclamou máis investimentos en innovación e coñecemento e propuxo destinar 58 millóns de euros a fomentar o retorno das empresas deslocalizadas así como o talento que marchou da Comunidade durante a crise.

PLAN DE FRANXAS

Na súa intervención, así mesmo, referiuse á vaga de incendios que arrasou máis de 49.000 hectáreas de terreo en Galicia o pasado mes de outubro. Para evitar situacións como esta, Pontón avogou por "dar un xiro de 180 graos" á política de xestión do monte e "frear o abandono do rural".

Neste apartado, o BNG defende unha emenda por valor de 67 millóns de euros para a posta en marcha dun plan de franxas de protección e seguridade fronte aos incendios. "É imposible polas en marcha se non hai un potente investimento de recursos públicos", asegurou Ana Pontón, que considerou, ademais, que esta achega serviría para reducir o gasto en extinción xa que aumentaría a prevención.

"Despois dunha vaga de incendios tan importante creo que sería importante que houbese un xesto na aprobación destas emendas", sinalou Ana Pontón, que pediu ao PP que aposte polo diálogo e "abandone a política do rodete".