Detido un veciño de Vigo por agredir e ameazar aos seus pais

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron na madrugada deste venres a un veciño da cidade, F.A.C.L., de 53 anos de idade, como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar, tras agredir e ameazar aos seus pais.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos sucederon nun domicilio á rúa Travesía de Vigo, onde desprazouse unha dotación do 092 na tarde do xoves, após ter coñecemento de que se produciu un episodio de malos tratos no ámbito familiar.

Os axentes entrevistáronse os pais do presunto agresor, quen relataron que se produciu unha discusión co seu fillo, e que este propinara varias patadas no abdome ao seu pai, así como un corte na man esquerda, e ameazoulle con tirarlle unha cadeira á cabeza.

Cando a nai tentou mediar entre eles tamén resultou lesionada nun dedo. A irmá do presunto agresor trasladou aos axentes a súa intención de denuncialo, posto que os episodios de violencia cara aos seus pais son habituais.

Cando chegou a Policía ao domicilio familiar, o presunto agresor xa non estaba alí, pero foi interceptado horas despois, de madrugada, nun control de vehículos na Avenida Atlántida con Tomás Paredes, onde foi detido.